شلالات إكسبو تجتذب الزوار

المصدر: وام

تستقطب شلالات إكسبو 2020 دبي، يومياً، أعداداً كبيرة من زوار الحدث العالمي الذين تشدهم تلك اللوحة الجمالية والمنظر الساحر الذي يبعث في النفس السرور.

وتعد شلالات إكسبو 2020 دبي الواقعة بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل أكثر معالم الحدث العالمي جذباً بكل معاني الكلمة فمشاهدة المياه المتلألئة وهي تتدفق لما تجمع بين عناصر الماء والأرض والنار بطريقة تفاجئ الحواس وتبهجها في الوقت ذاته.

وتضم الشلالات صفائح مائية عملاقة تنحدر على جدران عمودية بارتفاع 13 متراً، وتتدفق نهاراً نحو حلقة نارية غامضة متعددة الألوان على أنغام أوركسترالية تتحدى الجاذبية الأرضية ليلا بالتدفق للأعلى تبهر الأنظار وتخطف الأنفاس دائماً لكل من يشاهدها.