إلهام نساء العالم ورفع سقف طموحاتهن على رأس الأولويات

المصدر: دبي – البيان

استضاف جناح المرأة بالتعاون مع كارتيه في «إكسبو 2020 دبي»، أمس، مؤتمراً صحفياً، لتقديم المزيد من التفاصيل عن أهداف الجناح، وتسليط المزيد من الأضواء على الأشخاص الذين يقفون وراء الشكل والمضمون المميزين لهذا الجناح، وأكد المشاركون العالميون في المؤتمر، أن الجناح يسعى لمناصرة جميع قضايا المرأة في العالم عبر نشر الوعي بين المجتمعات، فضلاً عن إلهام النساء ورفع سقف طموحاتهن وأحلامهن.

وحضر المؤتمر سيريل فينيرون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة كارتييه إنترناشيونال، وهند العويس نائب رئيس أول، إدارة المشاركين في «إكسبو 2020 دبي»، ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وعقد في قاعة المجلس في الطابق الأول من جناح المرأة.

طريق طويل

وخلال المؤتمر قالت هند العويس: لطالما وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، وتترد في ذاكرتنا كلمات الوالد المؤسس، بأنه ليس هناك ما يسعده أكثر من رؤية النساء يأخذن مكانة متساوية في المجتمع، وقد استشعرت قيادتنا أنه لا توجد طريقة يمكننا من خلالها إقامة إكسبو يهدف لتغيير العالم إذا لم يكن يتناول المساواة، وتكريم المرأة، وتوفير مساحة يمكنها أن تعزز هذا المبدأ.

وقال سيريل فينيرون: إن الطريق إلى المساواة بين الجنسين هو طريق طويل، وأسوأ شيء يمكن أن نفعله هو التراجع، ما واجهته والدتي عندما كانت امرأة عاملة في فرنسا قبل 50 عاماً كان صعباً.

وأضاف: تتحرك جميع البلدان بطريقتها الخاصة، ولكننا نرى أيضاً تراجعاً عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين. علينا المضي قدماً من أي مكان نبدأ منه، وهذا مكان للفرح والاحتفال.

وقالت لورا غونزاليس، مهندسة ديكور فرنسية: عندما عرضت علي كارتييه المشاركة في تصميم واجهة الجناح، سررت جداً، فهذا المشروع سيحفز جميع النساء على تحقيق أحلامهن، وأنا ممتنة جداً لهذه الفرصة.

منصة

وقال إل سيد، الفنان العالمي الذي صمم الشكل الخارجي للجناح: واجهة الجناح هي عبارة عن منصة لتضخيم صوت المرأة، وهذا التصميم مستوحى من مشروع أنشأته في قرية صغيرة في النيبال، وهو مستوحى أيضاً من قرية أعيد بناؤها من قبل النساء باستخدام أحجار بناء مقاومة للزلازل، بعد أن تأثرت تلك القرية بالزلزال الذي ضرب النيبال في العام 2015.

وقالت ميلاني لوران، الممثلة الفرنسية وكاتبة السيناريو والمخرجة، واصفة المكانة التي وصلت إليها النساء: اليوم أفضل، لدينا فرص، وقد كافحنا بشدة، ودعونا نأمل أن يحصل الجميع في المستقبل على نفس الحريات.

فيما قالت نادين لبكي، الممثلة والمخرجة اللبنانية: نحن بحاجة للبدء في التفكير بطرق بديلة، واستكشاف كيف يمكن للعالم أن ينتقل إلى حيث يجب أن يكون.

يحتفي جناح المرأة بالمساهمات الهامة للنساء، بالتعاون مع كارتييه، ويرفع شعاراً هاماً وهو «عندما تزدهر المرأة تزدهر البشرية»، ويهدف لتسليط الضوء على مساهمات قدمتها النساء ساعدت على النهوض بالمجتمعات، فضلاً عن التحديات التي لا زالت تواجه المرأة.

كما ويستضيف جناح المرأة المزيد من الفعاليات والبرامج والحوارات المنوعة، التي تهدف لتجاوز فكرة تعزيز تمكين المرأة، إلى تحفيز عمل مشترك ملموس يمكن مشاركته مع العالم.