أسرة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد تزور إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

زار وفد من جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، برئاسة أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة، وزينب موسى إداري الجائزة، ونرجس جاسم إداري الجائزة، والأستاذة ريم السويدي تنفيذي الجائزة.. إكسبو 2020 دبي، حيث كان في استقبالهم إدارة الجناح الإماراتي.

وتأتي الزيارة بتوجيهات سديدة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، بالمشاركة في الفعاليات الوطنية والإنمائية بالدولة بصفة عامة، ومعرض إكسبو 2020 دبي بصفة خاصة.