حاكم أم القيوين يزور أجنحة الإمارات وأستراليا وفرنسا وسلوفاكيا في إكسبو

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، حيث حرص سموه على تفقد جانب من أجنحة الدول المشاركة في الحدث الضخم المقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» والذي يضم بين جنباته أجنحة 192 دولة إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والمبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وكانت في استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، حيث قدمت شرحاً مفصلاً عن الحدث العالمي الذي يستمر حتى 31 مارس 2022.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال زيارته إكسبو 2020 دبي بجولة داخل جناح الإمارات الذي يروي قصة نشأة الدولة وحلم الرواد المبدعين الذين سطروا تاريخاً ملهماً يقوم على منظومة من القيم الإنسانية الأصيلة وطموحات لا حدود لها.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع القائمين على الجناح الذي صمم على شكل صقر يستعد للانطلاق ويروي قصة الإمارات ورؤية قيادتها لبناء مجتمع متقدم لديه خطط طموحة للمستقبل.

وتفقد سموه أقسام جناح الإمارات الذي يتكون من أربعة طوابق بإجمالي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع ويضم مساحة مخصصة للضيافة في الطابق العلوي ومعارض الثقافة والإنجازات الإماراتية.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تقديره لكل الكوادر الوطنية وكافة الجهود المخلصة التي أسهمت في تشييد وتجهيز هذا الصرح الحضاري وهو الجناح الأكبر في إكسبو 2020 دبي، متمنياً السداد والتوفيق لكل من يشارك في ترسيخ دعائم قصة نجاح الإمارات التي ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة تحفزهم على الابتكار والإبداع.

وتفقد صاحب السمو حاكم أم القيوين جناح أستراليا الذي يأخذ شعار «حلم السماء الزرقاء» ويعبر عن التفاؤل والطموح والإبداع وملامح الهوية الأسترالية، ويحتفي بالتعاون والتنوع بين الشعب الأسترالي، كما يخلق تصوراً عن إمكانات متنوعة من الابتكار تمتد على مدى 60 ألف عام، فيما يتفرد شعار الجناح الأسترالي بوجود رسم لحيوان الكنغر وطائر الإيمو، اللذين لا يتراجعان أبداً، بل يمضيان دائماً إلى الأمام.

كما زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، واطلع على محتوى الجناح وأركانه المختلفة والتي تسرد حقباً مهمة من تاريخ فرنسا، وتعكس نظرتها المستقبلية للتقدم وصنع مستقبل العالم.

وتجول سموه في جناح فرنسا، الذي يحمل شعار «الضوء مصدر الإلهام» في إشارة إلى دور فرنسا في قيادة حركة التنوير وصنع مستقبل البشرية، حيث يقدم الجناح مفهوماً جديداً لإعادة صياغة التقدم والتطور، وتعزيز العلاقات من خلال إطلاق العِنان لأفكار جديدة لإعادة تشكيل العالم.

واطلع سموه على جانب كبير من معروضات الجناح الفرنسي والتي تتعلق بمجالات النقل والهندسة المعمارية والفنون والبيئة.

وتضمنت زيارة صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى إكسبو 2020 دبي، جناح جمهورية سلوفاكيا المُقام في منطقة التنقل، ويركز على إبراز التقدم الذي أحرزته سلوفاكيا في مجال صناعات المستقبل لاسيما في أنشطة التنقل والطيران مع اهتمام خاص بتوظيف الطاقة الهيدروجينية وتقنياتها التي تعد في مقدمة اهتمامات الحكومة هناك.

ويتضمن الجناح نموذجاً لسيارة طورتها سلوفاكيا تعتمد على الهيدروجين كوقود، وهو ما قد يحدث ثورة حقيقية في مجال حلول التنقّل للأفراد، وكذلك في قطاع الشحن والنقل بصورة عامة.

كما شاهد سموه خلال زيارته للجناح معروضات تظهر مدى اهتمام الدولة الواقعة في وسط أوروبا بصناعات الفضاء والطيران، حيث يعرض الجناح روبوت الفضاء «آندروفر» الذي استخدم في محاكاة مهمة فضائية تم تنفيذها تحت رعاية وكالة الفضاء الأوروبية، إضافة إلى جهاز محاكاة الطيران «VRM» الذي تم تطويره من قبل شركة محلية سلوفاكية متخصصة في تكنولوجيا المحاكاة الأرضية والطيران.

رافق صاحب السمو حاكم أم القيوين في الزيارة، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي والفريق محمد عبدالرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد وعلي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين.