«فيوتشر هاوس دبي» تغير درامتيكي في البناء بإكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن منصتها في المعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي"، نموذج المنزل الذكي والمستدام «فيوتشر هاوس دبي» الذي قدمه فريق بيت المستقبل من جامعة "فيرجينيا تك" في الولايات المتحدة الأمريكية، والفائز بالمركز الأول خلال الدورة الأولى من مسابقة (ديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الأوسط) التي نظمتها الهيئة في العام 2018.

ويتوقع أن يحدث «فيوتشر هاوس دبي» تغييراً دراماتيكياً للبناء في المستقبل، مع المفهوم المبتكر «مسبق التجهيز»، ويدمج المشروع التقنيات الذكية بسلاسة في التفكير المستقبلي والمسكن المستدام.

ويتميز البيت المستدام بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة الثقافية والاجتماعية والمناخية لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهودنا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الاحتباس الحراري، ودعم إمارة دبي كمدينة مستقبلية تتبنى حلولاً مستدامة.

نمط حياة سعيد

وهو بيت مصمم للمستقبل يعتمد على الطاقة الشمسية ويناسب الأجواء الحارة والباردة وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتتميز بأنها بيوت ذكية تساهم في توفير نمط حياة سعيد ومستدام، تستخدم الطاقة النظيفة وذات كفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة، لافتاً إلى أن الهدف من المسابقة جلب التقنيات المستقبلية لتطبيقها على أرض الواقع.

وتعتمد المسابقة العالمية للجامعات التي أقامتها الهيئة بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، ضمن جناحها للجامعات على تصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وتولي الهيئة اهتماماً بالغاً لمسابقة "ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط" التي تعد المسابقة العالمية الأكثر تنافسية بين الجامعات العالمية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة للإبداع وحاضنة للمبدعين ووجهة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

وتوفر المسابقة الفرص للشباب لإطلاق طاقاتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار لتطوير حلول مبتكرة ودعم الجهود العالمية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، انطلاقاً من إدراك الحكومة الرشيدة بأن الشباب هم القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، حيث تعتمد المسابقة على تشجيع الشباب على ابتكار تصاميم للمنازل الذكية والمستدامة التي تستخدم الطاقة الشمسية وتتناسب مع البيئة الثقافية والاجتماعية والمناخية لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الاحتباس الحراري، ودعم الهيئة لتعزيز إمارة دبي كمدينة مستقبلية تتبنى حلولاً مستدامة."

وتتنافس الفرق في 10 مجالات مختلفة تشمل: الهندسة المعمارية، والهندسة والبناء، وإدارة الطاقة، وكفاءة الطاقة، معايير الراحة، وكفاءة أداء الأجهزة المنزلية، والنقل المستدام، والاستدامة، والاتصال، والابتكار.

وتشمل قائمة الفرق المشاركة في الدورة الثانية من المسابقة: فريق "كي يو" من جامعة خليفة في دولة الإمارات؛ وفريق "الشارقة" من جامعة الشارقة"؛ وفريق "ديزرت فينيكس" من كل من جامعة لويزفيل في الولايات المتحدة، وكليات التقنية العليا في دولة الإمارات، والجامعة الأمريكية في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة؛ وفريق "هاب" من كل من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة دبي؛ وفريق "هارموني" من الجامعة البريطانية في دبي؛ وفريق "إستيم" من جامعة "هاريوت وات" من المملكة المتحدة؛ وفريق "توازن" من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي – دبي؛ وفريق "تمام" من جامعة عفت في المملكة العربية السعودية؛ وفريق جامعة البحرين؛ وفريق "سولاريوشن" من جامعة مولاي إسماعيل في المغرب؛ وفريق جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا؛ وفريق جامعة أسوان من جمهورية مصر العربية.