مبادرة نوعية.. برنامج لدعم شركات الرعاية الصحية للمرأة في إكسبو 2020

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

في مبادرة نوعية احتضنها إكسبو 2020 دبي، كشف مازن عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة "أورجانون" في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا لـ"البيان" عن إطلاق، برنامج Femtech Accelerator في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع شركة Flat6Labs لدعم وإدارة التمويل الأساسي الشركات الناشئة التي تقودها النساء وتحديداً الشركات الناشطة في مجال تقديم الخدمات الرقمية في مجال الرعاية الصحية.

جاء ذلك على هامش المنتدى الذي نظمته الشركة في الجناح الأمريكي في معرض الدولي إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أورجانون" المتخصصة في الرعاية الصحية: إن "البرنامج يستهدف دعم الشركات الناشئة التي تقودها النساء وتحديداً الشركات الناشطة في مجال تقديم الخدمات الرقمية في مجال الرعاية الصحية، وتساعدهم على تطوير المنتجات وقياس مدى ملاءمتها لاحتياجات السوق في مراحله الأولية، وستشارك الشركات الناشئة المختارة في برنامج مكثف لمدة شهرين يشمل تدريبًا وتوجيهًا فرديًا من قبل خبراء القطاع الرائدين في هذا المجال، وبرامج تدريبية افتراضية، وسيتم العمل على التوفيق بين الشركاء التقنيين والاستثماريين والتجاريين المحتملين".

حضر المنتدى الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع اللوائح الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، وميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، ونخبة من الخبراء العالميين والقيادات الفكرية من داخل وخارج الدولة.

تخلل المنتدى جلسة نقاشية تحت عنوان "تسريع وتيرة التقدم في مجال صحة المرأة في جميع أنحاء العالم"، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين حول العوائق والفرص المتاحة للنهوض بصحة المرأة في المنطقة والاستماع إلى الاحتياجات الصحية للمرأة والتصدي للتحديات الموجودة عبر طرح حلول مصممة لعالم أكثر صحة، شارك فيها كل من الدكتورة سوزان فيدلر، المدير التجاري في أورجانون العالمية، والسيدة ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، و باثيل ميسيكا، رئيسة قسم الشبكات والشراكات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ميرا بترون، مديرة التنوع الاجتماعي ، و دينا الشوقي، الرئيسة التنفيذية للاستثمار .

وناقش خبراء الرعاية الصحية والقيادات النسائية خلال الجلسة العوائق الماثلة والفجوة الكبيرة في موضوع البيانات والتي تقف عائقًا أمام تحسين صحة المرأة، والطرق المثلى لمراقبة مسيرة التقدم نحو تحقيق هدف الأمم المتحدة المستدام لإحقاق المساواة بين الجنسين. وتناول الخبراء قضية الاستثمارات في الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة التغيير من خلال تمكين المرأة اقتصادياً.

وتعنى شركة "أورجانون" بتحسين جودة وصحة حياة المرأة طوال مسيرة حياتها في جميع أنحاء العالم، حيث تمتلك حافظة متنوعة من المنتجات العلاجية والبدائل الحيوية والعلامات التجارية الراسخة والحلول التي يحتجنها بشكل عاجل، وتلتزم باحتياجات المرأة الصحية اليومية مع التركيز على الصحة الإنجابية للمرأة والقضايا الصحية التي تتفرد بها والظروف التي تؤثر بشكل غير متناسب على حياتها ما بعد الإنجاب، هذا وتضم محفظة أورجانون أكثر من 60 دواءً وعلاجًا متوفراً في أكثر من 140 سوقاً، وتعمل حالياً في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر، والسعودية، ومصر، ولبنان، والأردن، وتركيا، وأوكرانيا. وتأتي مهمة أورجانون لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية للمرأة، تماشياً مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لإحقاق لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقال رامي كوسا، نائب الرئيس المساعد للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:" أن النهوض بالرعاية الصحية للمرأة يأتي على رأس أولوياتنا، ونحرص على الاستفادة من بصمتنا العالمية والخبرات التي نملكها في العمل عن كثب مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة في القطاع، لقيادة عملية التحول في صحة المرأة، وإحداث نقلة نوعية بما يشمل كافة مراحل الحياة بدلاً من التركيز على الصحة الإنجابية فقط.



من جهتها، أفادت سوزان ميخائيل، بأن "تلبية وفهم احتياجات الرعاية الصحية غير الملباة للمرأة حاجة ملحة لبلوغ هدف الأمم المتحدة المستدام في العام 2030 الرامي إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا. وتشير الإحصائيات إلى أن المرأة يمكن أن تضيف 28 تريليون دولار (أو 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) إلى الاقتصاد العالمي بحلول العام 2025، في حال تم معالجة قضايا صحة المرأة، حيث يخولها ذلك، المشاركة بفعالية في سوق العمل. لذلك يسعدنا أن نرى أورجانون تركز على الاحتياجات الصحية للمرأة وتسريع وتيرة التقدم في مجال صحة المرأة في هذه المنطقة ".

بدورها، أشارت الدكتورة سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، إلى أن "جمعية أصدقاء مرضى السرطان تركز على المرضى بشكل عام، ونؤمن بضرورة الاستماع إليهم والتعرف على احتياجاتهم من أجل تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة والتصدي للتحديات الماثلة في الرعاية الصحية للمرأة. ونرحب بإطلاق عمليات شركة أورجانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لما هناك من قواسم وقيم مشتركة بيننا".