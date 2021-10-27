فعاليات إكسبو من 27 إلى 30 أكتوبر

المصدر: دبي-البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن الفعاليات والبرامج والأنشطة الرئيسية ليوم الأربعاء، والأيام الثلاثة المقبلة 28-29-30 أكتوبر الجاري، وأبرزها:



اليوم الوطني لمملكة ليسوتو

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

-يُعقد مؤتمر صحفي في مركز إكسبو الإعلامي الساعة 15:00

-التواصل على press.office@expo2020.ae لتسجيل طلب حضور المؤتمر



أسبوع ساو باولو

-يستضيف جناح البرازيل عدة فعاليات، تشمل ما يلي:

الفن الحضري لسان باولو

-عرض لأوركسترا سيمفونية الجاز البرازيلة (Brazil Jazz Sinfônica) – يقدم الفنانون عروضا فنية من الموسيقى البرازيلية الساعة 11:00.

عرض كرة القدم البرازيلية

- دعوة للاستمتاع بمشاهدة مباراة للاعبي كرة الشارع في جناح البرازيل، الساعة 11:30.

-عرض أزياء سان باولو: هو عرض أزياء جديد، تقدمه مصممة الأزياء البرازيلية راكيل دافيدوفيتش، وتشارك فيه فرقة ساو باولو الاستعراضية - الساعة 14:00



سباق الدراجات الإيطالي (Giro d’Italia Criterium)

-الساعة 12:30، مؤتمر صحفي في جناح إيطاليا

سباق الدراجات الإيطالي في 6 نوفمبر

-سباق قصير المسار على مضمار بطول 2.1 كيلومتر في موقع إكسبو 2020 دبي.



جولة بالدراجة في موقع إكسبو 2020 دبي

-جولة حول العالم بالدراجة الهوائية لمدة ساعة كاملة في موقع إكسبو 2020 دبي، تمر بأجنحة الدول البالغ عددها

-192 جناحاً ويستكشف المشاركون فيها مناطق الموضوعات الثلاث وأكثر من ذلك، من الساعة 10:00 حتى 11:00 في مساحة الأنشطة (B)، مركز الرياضة واللياقة البدنية.



معرض الفنون: فينك22

-أول معرض فني يُقام شهريا في إكسبو لإبداعات الفنان فينك 22 المولود في لندن – دعوة لمشاهدة أعماله الفنية الفريدة، والمميزة، والثمينة للوجوه المرسومة بخط واحد، وذلك من الساعة 07:00 حتى منتصف الليل، في مقهى "كانفاس باي كوفي كلتشر" بجوار جناح الفرص في منطقة الفرص.



أحذية مفصلة لك، حذاؤك على ذوقك!

-احضر حذاءك الرياضي إلى جناح جنوب أفريقيا، حيث يعرض فنانون من جنوب أفريقيا مواهب الرسم باليد على الأحذية الرياضية، من الساعة 10:00 حتى 22:00، في جناح جنوب أفريقيا.



روسيا : فعالية الفضاء

-عرض تقديمي مخصص لإبراز التطور الروسي في مجال سياحة الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة، من الساعة13:00 إلى 18:00 في نادي 2020 من إعمار، ساحة الوصل



دروس متقدمة وأسئلة وأجوبة مع كيتون جينينغز، لاعب الكريكيت في إنجلترا ولانكشاير

-17:00-19:00، مركز الرياضة واللياقة البدنية، منطقة التنقل



حفل كالتشرال فيوز من سيشيل

-استمتع بحفل موسيقى تقدمه فرقة "ذا ريليشنز" من سيشيل، التي تضم أربعة فنانين حاصلين على جوائز موسيقية في سيشيل. وتقدم الفرقة أثناء الحفل دمجا بين موسيقى سيشيل المعاصرة مع لمسات من الموسيقى التقليدية المحلية في الساعة 20:00 على منصة اليوبيل.



سيمفونية بيتهوفن العاشرة

– مشروع الذكاء الاصطناعي

-يعرض المشروع السيمفونية العاشرة لبيتهوفن – والتي لم يكملها – باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. تُقدَم السيمفونية الكاملة للمرة الثانية في دار أوكسترا إلبه (Elbphilharmonie) في هامبورغ، وتُبَث مباشرة في إكسبو 2020 دبي الساعة 22:00 في مختبر الثقافة في جناح ألمانيا.



الفعاليات المقبلة

28 أكتوبر

اليوم الوطني لجمهورية سيشل

- الساعة 10:15، ساحة الوصل



برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز

-0700-0000، مركز دبي للمعارض، قاعة (1A)



سلسلة فعاليات مستقلة

-الحوار الأول: المجتمعات والسياسة: تمكين المرأة وتأثيره التدريجي على المجتمع، من الساعة 1030 إلى 1115، جناح المرأة.

-الحوار الثاني: فعالية كارتييه | المجتمعات والسياسة: إعادة تصور مستقبل التعليم، من الساعة 11:45إلى 1230 في جناح المرأة.

-رؤية ومسيرة | حوارات تقيمها معالي ماري سيلين زيالور، وزيرة الشباب والرياضة والأسرة في سيشيل، من الساعة 14:30 إلى 1530، في جناح المرأة



سهرات إكسبو الغنائية

-22:30-01:00، مسرح دبي ميلينيوم

حفل استعراضي لأولغا بيريتش

-19:00-21:00، مسرح دبي ميلينيوم



29 أكتوبر

اليوم الوطني لسويسرا

-10:15، ساحة الوصل



هارلم غلوبتروترز - (أيضاً في 30 أكتوبر)

-الساعة 18:45، قاعة الألعاب الرياضية متعددة الأغراض



حفل موسيقى أيرلندا في إكسبو- (أيضاً في 31 أكتوبر)

-18:15 – 19:30، حديقة اليوبيل



مهرجان ديوالي للأضواء

-1600-1800، مسرح دبي ميلينيوم



30 أكتوبر

اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية

-10:15 صباحا، ساحة الوصل

حفل عمرو دياب

-20:00 – 23:00، منصة اليوبيل



