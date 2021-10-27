5 أبطال عالميين في "جيرو دي إيطاليا كرايتريوم" بإكسبو 2020

المصدر: دبي- عدنان الفربي

كشف الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي، عن مسار سباق "جيرو دي إيطاليا كرايتيروم" للدراجات الهوائية الخاص بإكسبو الذي يقام 6 نوفمبر المقبل ويمتد لمسافة 2.6 كيلو متر، بمشاركة 5 أبطال عالميين في سباقات السرعة.

ويهدف الحدث الاحتفالي إلى استعراض تميز سباق طواف إيطاليا للدراجات الهوائية، والذي يقام بشكل سنوي في إيطاليا، وهو أحد سباقات الدراجات الكبرى على مستوى العالم، والذي يتم تنظيمه منذ العام 1909 الذي شهد الانطلاقة الأولى لهذا السباق العالمي.

ومن بين الدراجين البارزين الذين سيشاركون في التحدي الذي سيقام في موقع الحدث الدولي، الفائز بجائزة "طواف إيطاليا" لعام 2021، والكولمبي إيغان برنال الفائز بالقميص الأصفر في طواف فرنسا للدراجات، وبيتر ساجان، بطل العالم ثلاث مرات في سباق الاتحاد الدولي للدراجات للمحترفين ((UCI، والبطل فيليبو جانا، الفائز بست مراحل من سباق إيطاليا للدراجات الهوائية، وغيرهم.

وسيشارك راكبو الدراجات الهوائية في السباق الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وجناح إيطالي، على حلبة مصممة على شكل رمز اللانهاية (Amore Infinit) وهو رمز سباق إيطاليا للدراجات، وسيقام السباق بالقرب من جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، حيث سيكون هناك نصب تذكاري خاص بـ"طواف إيطاليا".

وسيستضيف جناح إيطاليا أيضاً جلسة "لقاء وتحية" مع راكبي الدراجات في 5 نوفمبر المقبل، مما يمنح المشجعين فرصة حصرية للتحدث إلى نجومهم المفضلين، قبل حفل العشاء الذي سينظم للاحتفال بالسباق الافتتاحي على شرف المتسابقين.

ويوفر جناح إيطاليا، الواقع في الفرسان، للزوار تجربة لا تُنسى تقدم فرصاً تعليمية ومهنية وتجارية جديدة، ويعرض المباني والأنظمة والتقنيات التي تلعب دوراً رئيسياً في الاستدامة والاقتصاد الدائري والهندسة الرقمية.