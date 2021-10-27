60 دولة في برنامج "الإنسان وكوكب الأرض" بإكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلن آصف شاه مدير تطوير المحتوى في مكتب المدير العام لإكسبو 2020 دبي، أن أكثر من 60 دولة وجهة ستشارك في فعاليات "برنامج الإنسان وكوكب الأرض".

وقال شاه خلال الإحاطة الإعلامية اليومية لمعرض إكسبو 2020، أن البرنامج سيركز على 10 موضوعات رئيسية تتناول أهم التحديات التي يواجهها كوكب الأرض وذلك من خلال 220 حدثاً تجمع بين المنتديات والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمحادثات الهادفة والملهمة على امتداد الأشهر الستة.

وأشار شاه إلى أن "البرنامج يمثل أحدث مساهمة لدولة الإمارات في سعيها لتسليط الضوء على أهم ما يتطلع إليه العالم لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر أمانا وصحة للبشرية خلال الأعوام الثلاثين المقبلة".

وأضاف أن "المواضيع العشرة في البرنامج والتي تحمل فرص لتحسين حياتنا نحو الأفضل ستنعكس في إكسبو والمناسبات التي تحدث في الأجنحة،لافتاً إلى أن المواضيع ستسلط الضوء على أصوات الشباب والمرأة ومجتمعات الأقلية للاستماع إلى تطلعاتهم بشأن مستقبل الأرض وجمعهم مع أصحاب القرار.



وأكد أن البرنامج فرصة ثمينة فرصة ثمينة وغير مسبوقة للتركيز على ما تتطلع إليه الأجيال، لافتاً إلى أن أولويات البرنامج هي أولويات كل إنسان على وجه الأرض وهي تهمنا جميع.

وقال شاه: إن "موضوع الأسبوع الحالي يتناول التطوير المدني والعمراني ويحتوي الحدث الأهم وهو "اليوم العالمي للمدن" الذي يعقد في 31 أكتوبر حيث سيركز على سبل التكيف والاستفادة من رأس المال الاجتماعي في المدن إلى الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز المرونة الحضرية في مواجهة التحديات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان، ونقاط الضعف التي يمكن التنبؤ بها".

وأضاف: "يشارك خبراء من الإمارات والمنطقة والعالم في اليوم العالمي للمدن، للحديث عن التمدن في الشرق الأوسط وحلول البنى التحتية والتطوير العمراني".



وخلص شاه إلى أن إكسبو هو مدينة المستقبل والمعيار الذهبي لما يمكن أن يبدو عليه العالم خلال الثلاثين عاماً المقبلة، وأن الابتكار يمكن أن يأتي من الجميع ويمكن للأمم أن تشارك المعارف والخبرات في هذا المجال الذي يهم الإنسانية جمعاء.