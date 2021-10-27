المرأة في «إكسبو» حضور لامع ينصفها

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

في «إكسبو 2020 دبي» يحظى الزائر بتجربة مختلفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو في حضرة التاريخ والثقافة والفن، وبموقع الإبداع من مختلف زواياه، هو في مكان لا شبيه له، هو في دبي التي يلتقي فيها العالم لنهضة الشعوب ورسم مستقبل أفضل، وبناء جسور الترابط والمعرفة، ولبحث الاستدامة واستثمار الفرص، هو في مكان تجتمع فيه إنجازات المرأة وإبداعاتها، هو على موعد للاستماع لقصص نسائية ملهمة في مختلف المجالات، كان لحضورهن وعطائهن بصمة حفزت الأخريات ورسمت الأمل في طريقهن.

في إكسبو، للمرأة حضور بارز في مختلف أجنحة الدول المشاركة، ولإسهاماتها مساحة تنصف حقوقها وترسخ أحد أهم أهداف إكسبو دبي الذي اختار التوازن بين الجنسين كأحد موضوعاته الرئيسية، إيماناً منه ومن الإمارات بأهمية دور المرأة ومساهمتها الفاعلة في المجتمع.

ويأتي جناح المرأة في إكسبو أحد الشواهد على ذلك ليؤكد أهمية ترسيخ مكانة المرأة في المجتمع، والاحتفاء بها وبإنجازاتها، ومشاركة العالم إبداعاتها، حيث يرفع الجناح شعار «تزدهر البشرية، بازدهار المرأة»، وينقل زواره في رحلة معرفية في تمكين المرأة وكيف يمكنها تخطي المشكلات التي تواجهها في مختلف المجالات، كما يقدم الجناح قصصاً ملهمة لنساء عبر التاريخ.

حضور لافت

«البيان» رصدت آراء بعض زوار إكسبو والمشاركين فيه الذين أكدوا أن حضور المرأة في الحدث لافت بشكل كبير، ويعكس معنى التوازن بين الجنسين على أرض الواقع حتى قبل زيارة الأجنحة، فهي تعمل في مختلف الوظائف بجانب الرجل، بدءاً من استقبال الزوار والترحيب بهم وإرشادهم ومساعدتهم للحصول على الخدمات، كما أن مشاركة المرأة في الأجنحة وتمثيلها لبلدانها بحد ذاته إيمان بدورها في نهضة الدول.

وقالت روزنا جيكسون إن مشاركة المرأة في إكسبو وحضورها الكبير كمشاركة أو متطوعة أو حتى زائرة ليس مستغرباً في الإمارات، كما هو الحال في العديد من الدول التي حرصت على تمكين المرأة ومنحها الفرص الحقيقية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن من يشاهد جدول الفعاليات اليومي للحدث لا بد أن يرى في إحدى الفعاليات مبادرة أو حلقة نقاشية أو فكرة تقدمها النساء وتحتفي بإنجازاتها.

من جانبها، قالت شيري نان إن إكسبو دبي أنصف المرأة حقاً، فهو قدم إنجازاتها في مختلف المجالات للعالم، مشيرة إلى أنه من يزور الأجنحة ويتعمق التأمل فيها سوف يجد في كل زاوية بصمة للمرأة، حيث عملت بجانب الرجل في مختلف المهن منذ القدم، ولم تتوقف مسؤوليتها ودورها كأم ومربية والاعتناء بشؤون المنزل، بل حرثت العقول وعملت في المصانع ونسجت الحرف وقدمت الابتكارات.

تجارب ملهمة

بدورها، قالت أمل الحداد، إن الأجنحة المشاركة في إكسبو دبي تقدم قصصاً وتجارب ملهمة للنساء، فهي تحتفي بشخصيات مضى عليها قرون وإنجازات عبر التاريخ، وهو في حد ذاته يشعر المرأة والرجل بالفخر، ويبعث الأمل في أن تحظى النساء في مختلف دول العالم بفرص أفضل كما هو الحال في باقي الدول التي أعلت شأن المرأة وقدمت أمامها الفرص، حتى أصبحت رئيسة دولة ورئيسة وزراء ووزيرة وصاحبة قرار في شؤون مختلفة.

من جهته، قال جونثان فيلي إن العديد من الأجنحة المشاركة في إكسبو دبي خصصت مساحات كبيرة لإنجازات المرأة، واحتفت بأعمالها، كما جسدت أخرى إيمانها بدور المرأة بتوكيلها مهمة تقديمها للعالم، فهناك العديد من الأجنحة التي تحظى بمتابعة وإشراف النساء فوضت لهن دولهن هذه المهمة، حيث حرصن على تقديمها بشكل مشرف.