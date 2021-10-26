أمين عام مجلس حكماء المسلمين: جناح الفاتيكان في "إكسبو 2020" يعمق التواصل الإنساني

المصدر: وام

أكد الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن جناح الفاتيكان بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، يعمق التواصل الإنساني ويعرض للعالم المشتركات الكثيرة بين الشرق والغرب.

ولفت الرميثي إلى أن الجناح يعد امتداداً لجهود الأخوة الإنسانية التي بدأها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والتي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي في فبراير 2019، وما زالت تتواصل لتطبيق مبادئ تلك الوثيقة ونشرها على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين لجناح الفاتيكان بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث كان في استقباله الأب إلياس مارسوانيان، والمونسينيور توماس ترافني نائب المفوض العام لجناح الفاتيكان.