إشادة عالمية بتخصيص جناح للمرأة في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: وام

أشاد مشاركون عالميون في مؤتمر صحفي نظمه جناح المرأة بالتعاون مع «كارتيه»، في إكسبو 2020 دبي، بتخصيص هذا الجناح الذي يسعى لمناصرة جميع قضايا المرأة في العالم عبر نشر الوعي بين المجتمعات وإلهام النساء ورفع سقف طموحاتهن وأحلامهن.

حضر المؤتمر الذي سلط الضوء على أهداف الجناح والأشخاص الذين يقفون وراء شكله ومضمونه: سيريل فينيرون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة كارتييه إنترناشيونال، وهند العويس نائب رئيس أول المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي، ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقالت هند العويس: لطالما وضعت دولة الإمارات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، وتتردد في ذاكرتنا كلمات الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إنه ليس هناك ما يسعده أكثر من رؤية النساء يأخذن مكانة متساوية في المجتمع،

وقد استشعرت قيادتنا أنه لا توجد طريقة يمكننا من خلالها إقامة (إكسبو) يهدف لتغيير العالم إذا لم يكن يتناول المساواة، وتكريم المرأة، وتوفير مساحة يمكنها تعزز هذا المبدأ.

من جهته قال سيريل فينيرون: إن الطريق إلى المساواة بين الجنسين طريق طويل وأسوأ شيء يمكن أن نفعله هو التراجع، وأضاف: «تتحرك جميع البلدان بطريقتها الخاصة ولكننا نرى أيضاً تراجعاً عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين، علينا المضي قدما من أي مكان نبدأ منه، وهذا مكان للفرح والاحتفال».

وعبرت لورا غونزاليس مهندسة الديكور الفرنسية، خلال المؤتمر الصحفي، عن سعادتها وامتنانها بالمشاركة في تصميم واجهة الجناح لدور هذا المشروع في تحفيز جميع النساء على تحقيق أحلامهن.

أما بالنسبة إلى «إل سييد» الفنان العالمي الذي صمم الشكل الخارجي للجناح فقال: «واجهة الجناح عبارة عن منصة لتضخيم صوت المرأة، وهذا التصميم مستوحى من مشروع أنشأته في قرية صغيرة في النيبال، وهو مستوحى أيضاً من قرية أعيد بناؤها من قبل النساء باستخدام أحجار بناء مقاومة للزلازل، بعد أن تأثرت القرية بالزلزال الذي ضرب النيبال في العام 2015».

وأشارت ميلاني لوران الممثلة الفرنسية وكاتبة السيناريو والمخرجة إلى المكانة التي وصلت إليها النساء.. وقالت: «اليوم أفضل لدينا فرص وقد كافحنا بشدة، ودعونا نأمل أن يحصل الجميع في المستقبل على نفس الحريات».

وأوضحت نادين لبكي الممثلة والمخرجة اللبنانية خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي إلى الحاجة للبدء في التفكير بطرق بديلة واستكشاف كيف يمكن للعالم أن ينتقل إلى حيث يجب أن يكون.

ويحتفي جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، بالمساهمات المهمة للنساء، بالتعاون مع كارتييه، ويرفع الجناح شعاراً مهماً وهو «عندما تزدهر المرأة تزدهر البشرية»، ويسلط الضوء على مساهمات قدمتها النساء للنهوض بالمجتمعات، فضلاً عن التحديات التي لا تزال المرأة تواجهها.

ويستضيف جناح المرأة المزيد من الفعاليات والبرامج والحوارات المتنوعة والهادفة والتي تتجاوز تعزيز تمكين المرأة، إلى تحفيز عمل مشترك ملموس يمكن مشاركته مع العالم.