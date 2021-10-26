«إكسبو» يزيد الطلب على إيجارات العقارات في الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أكدت بوابة «Zoom Property Insights» أن قطاع دبي العقاري سلك منحنىً تصاعدياً في سوق الإيجارات في الربع الثالث من عام 2021، حيث حقق زيادة بنسبة 14 % في الإسكان ذي الأسعار المعقولة، وزيادة بلغت 30 % في مجال الإسكان الفاخر في المناطق المفضلة وذلك مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي».

وشهد الحدث خلال الأيام العشرة الأولى 411،768 زائراً، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى 25 مليون زائر من مختلف البلدان طوال مدة ستة أشهر، التي يستمر خلالها الحدث الكبير.

وبالقراءة المتأملة لهذه الأرقام، يمكن التأكيد على أن المناطق الموجودة بالقرب من موقع الحدث ستبقى مشغولة على الدوام خلال مدة إقامة هذا المعرض العالمي. وهناك نمو متوقع في القيمة الإيجارية وعلى معدلات الطلب في هذه المناطق.

وتظهر التقارير الفصلية لسوق العقارات في دبي والتي تصدرها البوابات الرقمية المختلفة أن الربع الثالث شهد نشاطاً متزايداً في قرية جميرا الدائرية وفي النهدة، وبر دبي، وواحة السيليكون دبي، وديرة، في ما يتعلق بالشقق ذات الأسعار المعقولة، في حين أن المستأجرين الباحثين عن الشقق الفاخرة للإيجار قد فضلوا دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، وجميرا بيتش ريزيدنس «JBR»، ونخلة جميرا، وسيتي ووك. أما مناطق مردف، داماك هيلز والريم، ودبي الجنوبية فقد تصدرت الرسوم البيانية لفيلات التأجير بأسعار معقولة. وبالنسبة للفيلات الفاخرة، ظلت جميرا، والبرشاء، وأم سقيم، والمرابع العربية، ودبي هيلز إستيت من أفضل الأماكن بالنسبة للمستأجرين.

وأدى نظام الإقامة الذهبية الذي أعلنت عنه الدولة مؤخراً وسياسات تملك الأعمال بنسبة 100 % إلى زيادة المشروعات والأنشطة الاستثمارية في دبي. ومما لا شك فيه فإن التغيير الذي أحدثته هذه السياسات ينعكس بوضوح على سوق العقارات المستأجرة، إذ يشهد الطلب وكذلك الأسعار نمواً كبيراً هذا العام حتى الآن.

وقال عطا شوبيري، الرئيس التنفيذي لبوابة «Zoom» إن الإحصاءات الواعدة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2021 مهدت الطريق لربع رابع قوي، مضيفاً أنه بسبب استمرار نشاط إكسبو وعودة سوق العقارات في دبي القوية بعد انتهاء الجائحة سوف تشهد أسعار الإيجارات زيادة كبيرة خلال الربع الأخير.