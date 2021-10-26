ملك هولندا يزور إكسبو دبي 3 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - بشار باغ

يشارك ملك هولندا فيلهيلم ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما في مراسم اليوم الوطني الهولندي بإكسبو 2020 دبي، في 3 نوفمبر المقبل. ويرافقهم في الزيارة وزير التنمية والتجارة الخارجية توم دي بروجن، على رأس بعثة تجارية موسعة إلى الإمارات بهدف التركيز على التعاون في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وذلك بحسب بيان نشره الجناح الهولندي على موقعه الإلكتروني "داتش دبي".

وتشارك في البعثة 50 شركة هولندية متخصصة في قطاعات المياه والطاقة المستدامة والأغذية والتنمية الحضرية واللوجستيات.

وبهذه المناسبة قال توم دي بروجن: يرصد الكثير من رواد الأعمال الهولنديين فرصاً للنمو هنا، فهناك طلب كبير على الحلول المستدامة في منطقة الخليج، بما يشمل على سبيل المثال زارعة المحاصيل بكميات أقل من المياه، ولدى الشركات الهولندية الكثير لتقدمه في هذه المجالات.

ويشكل إكسبو 2020 دبي، والجناح الهولندي المشارك في الحدث، منصة مثالية أمام الشركات الهولندية ورواد الأعمال لاستعراض خدماتهم للمنطقة والعالم، وتتطلع الحكومة الهولندية قدماً للاستفادة بقدر الإمكان من هذه الفرص.