«أقدر».. فعاليات متنوعة تعزز التعايش والسلام

المصدر: البيان

تستكمل قمة «أقدر» العالمية فعالياتها المتميزة، وبرامجها التفاعلية، والجلسات النقاشية والحوارية البناءة لليوم الثالث في مركز دبي للمعارض الموقع (a) وجناح «فزعة» الموقع (b) في إكسبو 2020 دبي، التي تأتي ضمن مبادرات برنامج خليفة للتمكين - «أقدر» تحت شعار «المواطنة الإيجابية العالمية - تمكين فرص الاستثمار المستدام».

وبعد نجاح فعاليات قمة أقدر العالمية في نسختها الرابعة، استهلت القمة بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي كان من أبرزها حضور عدد من الأطفال اليابانيين من المقيمين في دولة الإمارات ضمن برنامج «أقدر رووتس» الذي يرتكز على منح الأطفال الفرصة للتعبير عن مفهوم المواطنة الإيجابية العالمية وضمان تعايش الأجيال القادمة في بيئة سلام ومحبة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.

الموقع (a)

وأتاحت «أقدر رووتس» الفرصة للطفلة هانا يوكو ياما من اليابان وتقيم في الإمارات مع أسرتها التحدث أمام الحضور عن الأمان الذي تشعر به داخل الدولة والتعايش بين كل الأفراد من مختلف الأصول والمنابت.

واستكمل أيضاً مجلس «أقدر» فعالياته لليوم الثاني على التوالي، والذي استضاف على منصته الحوارية باتريك فان دير لو - الرئيس الإقليمي لشركة فايزر بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط الذي تحدث بدوره عن التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة «كوفيد 19» ومدى تأثير مفهوم المواطنة الإيجابية العالمية في معالجة الأزمات والكوارث، واختتمت الجلسة أعمالها بتساؤلات عدة وجّهها عدد من الحضور إلى باتريك حول أهمية وجدوى تطعيم الأطفال بلقاح فايزر في مواجهة «كوفيد 19»، والمدة بين جرعات اللقاح وفعاليته، وقد حرص الرئيس الإقليمي لشركة فايزر على الرد على كل الأسئلة التي وجهت له، مما أثرى أجواء الجلسة وأضفى عليها طابعاً تفاعلياً مميزاً.

حرصت القمة أيضاً ضمن جلسات «مجلس أقدر» على تقديم عدد من الشخصيات المُلهمة والناجحة، ومنها رائد الأعمال كريس جاردنر – الرئيس التنفيذي لـ«HappYness»، وصاحب أحد أشهر الكتب على مستوى العالم وهو «السعي وراء السعادة». خلال المحاورة التي أجراها المهندس أنس المدني – نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة، وأكد جاردنر على الدور الفعّال والبارز الذي يلعبه مفهوم المواطنة الإيجابية العالمية على تحقيق السعادة البشرية. وأوضح جاردنر الاستراتيجية التي يتّبعها نحو تحقيق شخصية المواطن الإيجابي العالمي، وهي القيام بأمر طيب تجاه شخص ما من دون أن يحصل على مقابل، بالإضافة إلى الاستمتاع بالانتصارات الصغيرة في الحياة.

فنون

كما ناقشت منصة «أقدر آرت» التي تقام بالتعاون مع منظمة إيما للسلام، وهي منظمة عالمية غير ربحية تهدف إلى تعزيز السلام والتعاون من أجل التنمية من خلال الموسيقى والتعليم، موضوع الثقافة والمواطنة العالمية. وأدار الجلسة المهندس خالد العطار، وشارك في الحوار عدد من الشخصيات من مختلف الجنسيات، حيث استعرض كل منهم وجهة نظره عن أهمية انعكاس الثقافة على مفهوم المواطنة حول العالم.

في ظل تعاون قمة أقدر العالمية مع منظمة إيما للسلام وتمثل «الأكاديمية الأورومتوسطية الموسيقية للسلام»، شهد اليوم الثالث للقمة توقيع اتفاقية بين المنظمة، ويمثلها الدكتور باولو بتروشيللي مؤسس ورئيس منظمة إيما للسلام، مع شركة اندكس للإعلام ويمثلها الدكتور عبد السلام المدني، رئيس مجموعة اندكس القابضة، وتضمن الاتفاقية تحقيق التعاون والمشاركة من أجل تعزيز ونشر أهداف المنظمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، كما تساعد الاتفاقية في تيسير فتح قنوات الاتصال التي تسمح بتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن التعاون المؤسسي بمسعاه نحو دعم والترويج إلى السلام والتناغم والتعاون.

وكان للأنغام الموسيقية أكثر من حضور خلال القمة، حيث أدى على هامش فعاليات اليوم الثالث الفنان الواعد عبد الله الشامسي فقرة غنائية أذهلت الحضور، وأضفت أجواءً من البهجة على جدول الأعمال، واختتم اليوم الثاني فعالياته على أنغام موسيقية ممتعة قدمتها أوركسترا شباب الاتحاد الأوروبي.

الموقع (b)

واستعرضت فعالية «طاولة أقدر المستديرة»، التي يتم فيها مناقشة موضوعات تعزز من دور القطاعات الحيوية في تمكين المجتمعات، «دور علوم الفضاء في تعزيز المواطنة الإيجابية العالمية» بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، باعتبار أن قطاع الفضاء من القطاعات الاستراتيجية الفعّالة التي تعزز من الكفاءات الوطنية وتساهم في بناء وتطوير القدرات العلمية والتقنية العالية، وترسخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

وجاءت منصة ملتقيات التعاون الثقافي المعنية بتقديم البرامج التفاعلية الثقافية والعلمية لتناقش محور «الواقع الافتراضي في تمكين إنفاذ القانون»، حيث تناول فيها المتحدثون فرص استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات سن القوانين وتطبيق التشريعات عبر تقنية الواقع الافتراضي، ليعكس ذلك دورها الكبير في تقديم الخدمات وتسهيل العمليات والإجراءات المتبعة.

وعززت منصة «المصداقية الإماراتية» الدور الإيجابي للمواطن الإماراتي في نشر رسالة التسامح والسلام، من خلال حديث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان – وزير الدولة للتسامح حول موضوع «الإماراتي متسامح»، وذلك باعتبار أن دولة الإمارات تعد نموذجاً فريداً تلتقي فيه الحضارات وشعوب العالم كافة، مما يعزز ثقافة الانفتاح والتعايش مع الآخرين، اقتداءً بنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترسيخاً لرؤية القيادة الرشيدة في حفظ المبادئ الإنسانية والقيم النبيلة المتأصلة في كل مواطن ومقيم على هذه الأرض.

استضافة

وكان في استضافة الجلسة الثالثة لمنصة «إماراتي وأقدر» الرياضي الإماراتي المتميز عبد الله عمر آل علي، لينقل تجربته الشخصية في هذا المجال والإنجازات الرياضية التي تحققت بفضل الرؤية الرشيدة للقيادة، وإيمانها وثقتها بقدرات وإمكانيات المواطنين الشباب، والرغبة والإصرار على مواجهة كل العقبات والصعوبات للوصول إلى تحقيق الطموحات والأهداف.

كما تناولت «جلسات أقدر الحوارية» موضوع «دور المواطنة الإيجابية في العمل الإنساني» تحدث فيها كل من راشد المنصوري مستشار الأمانة العامة للهلال الأحمر الإماراتي، ومارك سينكلير مدير ومؤسس مؤسسة الأجنحة الصغيرة، ومايلي لوم باحثة لدى مؤسسة أطباء بلا حدود، وأدار الجلسة الدكتورة نجوى الحوسني من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام اليوم الثالث من فعالية «الموروث الشعبي والمواطنة الإيجابية العالمية» بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وعدد من أجنحة الدول المشاركة بإكسبو دبي 2020، استعرض المتحدثون الموروث الشعبي المشترك بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، حيث تعتبر «الماشية» رمزاً تاريخياً وحضارياً مهماً للبلدين، باعتبار أن الماشية تعكس الظروف ونمط الحياة التي عاصرها الأهالي في تلك الحقبة التاريخية من الزمن.

استمرارية

وتستمر فعاليات القمة التي تعقد حالياً في مركز المعارض بإكسبو دبي في القاعتين (1A, 1C) وجناح «فزعة» حتى السبت المقبل، لتعزز القيم والمبادئ الإيجابية التي تمكن المجتمعات للتلاقي والحوار وتبادل الثقافات من أجل مستقبل مشرق ومستدام بما يواكب الطموحات والتطلعات الحضارية للشعوب والبلدان.