حصة بوحميد تتسلم طابعا تذكارياً خاصاً بأصحاب الهمم من "بريد الإمارات" خلال إكسبو

المصدر: وام

تسلمت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع من "مجموعة بريد الإمارات" الطابع البريدي التذكاري الخاص بأصحاب الهمم وذلك خلال مراسم أقيمت في جناح الاستدامة في "معرض إكسبو 2020" بحضور عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات".

يحمل الطابع البريدي الشعار الجديد الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع العام الماضي احتفاء بأصحاب الهمم بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمكين أصحاب الهمم وتفعيل دورهم المحوري كأعضاء فاعلين ومنتجين في دفع التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: "إن رؤية وزارة تنمية المجتمع تقوم على مبدأ تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية لتحقيق الدمج والتمكين لأصحاب الهمم في المجتمع ومنحهم مطلق الثقة والاستقلالية وأفضل الخدمات والامتيازات وذلك ما تتضمنه محاور وأهداف سياسة تمكين أصحاب الهمم".

وأشادت بجهود مجموعة بريد الإمارات ومبادراتها في خدمة المجتمع والتي تواكب التوجهات الوطنية دعما لمسيرة التنمية الاجتماعية.. مشيرة إلى أهمية الاحتفاء بإنجازات أصحاب الهمم وتوثيقها للمستقبل تماشيا مع مستهدفات رؤية الخمسين وإنجازات دولة الإمارات التي تنير الطريق نحو مئوية الإمارات 2071.. ولفتت إلى أن هذا الاحتفاء الرمزي بأصحاب الهمم من قبل "بريد الإمارات" يؤكد مبدأ الأولوية في خدمة ورعاية وحفظ حقوق أصحاب الهمم ومنحهم كل أسباب التمكين والاستقلالية لتحقيق أفضل الإنجازات سواء في حياتهم الشخصية أو المهنية.

من جهته قال عبدالله محمد الأشرم: "نعتز بإصدار هذا الطابع البريدي في خطوة تتماشى مع التزامنا في "مجموعة بريد الإمارات" بدعم التوجه الوطني نحو دعم وتمكين ودمج أصحاب الهمم ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة بناء الوطن وصنع المستقبل".. وأضاف: من خلال هذا الطابع نؤكد حرصنا المستمر على توعيه المجتمع بطاقات وإمكانات أصحاب الهمم في مختلف المجالات الحيوية لا سيما وأنه يحتفي بالشعار الخاص الذي يشدد على استقلالية ومرونة وقدرة هذه الفئة المجتمعية على تقديم مساهمات قيمة في ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة والتي تمهد الطريق أمام الوصول بدولتنا إلى موقع الصدارة عالميا بحلول العام 2071".