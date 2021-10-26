إكسبو 2020 يودع شهره الأول بعرض "موسيقى الهالويين"

المصدر: البيان

على وقع موسيقى أفلام الرعب، يسدل إكسبو 2020 دبي، الستار على الشهر الأول من الحدث العالمي الكبير، وذلك بعرض مبهر مدته 60 دقيقة بعنوان "موسيقى الهالويين"، مستوحى من أعمال موسيقية فنية عالمية، من بينها موسيقى "شبح الأوبرا"، و"ليتل شوب أوف هورورز"، و"ثريلر"، و"بيتل جويس"؛ وخلال العرض، سيرتدي عازفو الموسيقى والراقصون أزياء مستوحاة من أفلام وعروض الرعب المختلفة.

أبدع هذا العرض الاستثنائي المخرج المعروف ميتش سيباستيان، وهو صاحب خبرة عالمية تزيد على 30 عاما في مجالات التمثيل والإخراج والإنتاج، عمل خلالها مع نجوم كبار في عالم الفن من أمثال السير كاميرون ماكينتوش، وجيليان لين، وبيتر هال، والسير ماثيو بورن، والمايسترو كورت ماسور في أوركسترا لندن الفلهارمونية.

وينضم إلى سيباستيان الملحن ستيف سيدويل، وهو المخرج الموسيقي للعرض، والذي اشتهر بتقديم أعمال موسيقية مميزة ومبتكرة في عدد كبير من الألبومات والعروض التلفزيونية والحملات الإعلانية والأفلام. ففي عام 2015، فاز سيدويل بجائزة غرامي لأفضل ألبوم للمسرح الموسيقي. كما أسهم سيدويل في عشرات الأعمال الموسيقية للأفلام، ومن بينها "الطاحونة الحمراء" و"روميو وجولييت" و"مذكرات بريدجيت جونز".

يقام عرض "الهالويين الموسيقي" الأول على مسرح دبي ميلينيوم الساعة 19:00، ويُعاد في الساعة 21:00 يوم 31 أكتوبر الجاري.

