بهية.. أنشودة السلام في إكسبو2020

المصدر: دبي-البيان

شاركت جمعية النهضة النسائية في دبي ، في فعالية المجلس القومي للمرأة في الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، تحت عنوان: "بهية.. أنشودة السلام"، تناولت الجلسة الأولى موضوع "دور المرأة في تحقيق السلام والتنمية "، تحدث في محاورها: السفيرة المصرية: منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق، أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقاً، والسيدة أ. نشوى الحوفي: كاتبة ومفكرة مهتمة بالشأن السياسي والاجتماعي وعضوة المجلس القومي للمرأة، ود. نهى بكر: أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما تخللت الجلسة كلمة صوتية مسجلة لرئيسة المجلس القومي للمرأة د. مايا مرسي.

وأعقَب ذلك جلسة بعنوان: "مصر تحتضن اللاجئات- حياة جديدة تبدأ من مصر"، قدمت نماذج لنساء لاجئات بالمجلس، التحقن بمشاريع، يقمن فيها بالأعمال الحرفية والصناعات اليدوية ليعُلن أنفسهن وأهليهن، تم في نهاية اللقاء أخذ صورة تذكارية للحضور مع المتحدثين والقائمين على الفعالية.

كما تم التجوال في الجناح المصري الذي يكشف عن تاريخ مصر وعراقتها، وحاضرها، ورؤيتها للمستقبل، ويعكس رسالة السلام، حيث يعرض جانباً من عصر مجيد في التاريخ المصري، ويُروج للوجه الجديد للجمهورية المصرية، من خلال محتوى جذاب ومبتَكَر.