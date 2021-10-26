"إكسبو لايف": مستمرون بدعم المشاريع الابتكارية حتى بعد نهاية الحدث

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

كشف عبدالله خوري مدير أول الإرث والتوعية في إكسبو لايف، بجناح "مبدعون في الخير" عن استمرار إكسبو لايف في دعم المشاريع من خلال إطلاق صندوق لدعم المشاريع المبتكرة بعد انتهاء مدة إكسبو 2020 دبي، مشيرا إلى أن إكسبو لايف حقق نجاحا لافتا في ترسيخ الدعم المجتمعي العالمي وتوج الكثير من الابتكارات التي تجمع أناس مخلصون من جميع أنحاء العالم ونذروا أنفسهم للابداع و الابتكار لتحسين حياة الآخرين.

وجاء ذلك خلال الجولة الإعلامية التي نفذها إكسبو لايف في جناح "مبدعون في الخير" الكائن بمنطقة الفرص، والذي جاء بتوجيهات حكيمة و رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإطلاق برنامج "منح الابتكار المؤثر "إكسبو لايف" وشكلت رؤية سموه الثاقبة إحداث تغيير إيجابي لدعم الخير.

وأوضح خوري، إن إكسبو لايف خصص دعم للمشاريع الابتكارية بقيمة 100 مليون لكل مشروع، وحصل ما يقارب من 10 مشاريع على دعم بقيمة 500 ألف دولار، لافتا إلى أن إكسبو لايف يحرص على متابعة المشاريع المنفذة وذلك خلال 12 شهر من تطبيق المشروع ومن ثم قياس أثر تطبيق المشاريع والابتكارات الفعلية فضلا عن التأثيرات الإيجابية.

ويسعى إكسبو لايف لإقامة شبكة للعمل المشترك بين الدول والهيئات والمبتكرين من خلال التحديات العالمية المشتركة، وخلق أثر ملموس وقابل للقياس لتحسين حياة الناس في أنحاء العالم من خلال دعم التطوير ونشر الحلول الجديدة.

ومن جهته سلط مصمم جناح إكسبو لايف الإماراتي أحمد عبدالرحمن بوخش مؤسس شركة الهندسة المعمارية "أركيدنتيتي" الضوء على تصميم الجناح ومدى استطاعته بتغيير حياة الناس، واستعراضه لتطلعات الأفراد من أجل تحسين حياة الآخرين.

ولفت إلى أن مفهوم تصميم الجناح يجسد اللقاء الذي جمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في سيح السديرة، وهي بقعة أرض صحراوية متاخمة للحدود بين إمارتَي دبي وأبوظبي.

وقال، "يذكرنا تصميم الجناح بمشهد الخيمة التي اجتمع فيها صاحبا السمو الراحلان، وفي تلك الخيمة، توصلا إلى رؤية مشتركة تتمثل في تحسين ظروف الحياة لشعوبهم عبر تأسيس الدولة، ويتجلى هذا المفهوم في إكسبو لايف، الذي يهدف إلى دعم حلول إبداعية يطرحها أفراد من جميع أنحاء العالم، من أجل إنشاء مكان يزخر بفعل الخير ويخدم الإنسانية جمعاء".