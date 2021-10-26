موسيقى"الجاز" تكسر حواجز الثقافات في إكسبو 2020

المصدر: دبي-البيان

بأجوائها اللطيفة ومقطوعاتها المبهجة، استطاعت فرقة "ديكسي لاند" أن تكسر حواجز الثقافات بين الشعوب، وأن تثير حماس الجمهور وإعجابه بموسيقى الجاز التقليدية في عرض قدمته على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.

وأدت الفرقة التي تقدم الموسيقى الشعبية من ولايتي نيوأورليانز وأريزونا الأمريكيتين، مجموعة منوعة من المعزوفات الموسيقية بحماس عال، دفع الحضور للتفاعل معها بشكل مميز وخاصة مع استمتاعهم بأجواء العرض المميزة التي شملت المنصة الرائعة والأجواء اللطيفة والأضواء الساحرة.

وتحيي "ديكسي لاند"هذا النوع الموسيقي الأصيل الذي يعتمد بصفة أساسية على الآلات الوترية وآلات النفخ والإيقاعات الحيوية، والذي يجتذب الجماهير على اختلاف مستوياتهم.



في بداية الحفل قدمت العازفة الرئيسية" ليزا " فرقتها الموسيقية التي تتألف من مجموعة منوعة ومتناغمة من الشباب القادمين من كندا، والمملكة المتحدة، وأرمينيا والولايات المتحدة الامريكية، ثم استهلت الفرقة الحفل بعزف واحدة من أشهر مقطوعاتها الموسيقية المبهجة والحماسية، التي استدعت تصفيقاً طويلاً من الجمهور وهو التصفيق الذي لم ينقطع طوال الحفل.

وحول العرض الموسيقي الساحر علقت كلاوي من آيرلندا:"من الجميل وجود مثل هذه العروض الرائعة ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، لقد استمعت حقا بكل دقيقة من دقائق هذا العرض المميز، وبالأداء الموسيقي الرائع للفرقة الموسيقية الذي أثار البهجة في نفوسنا وبشكل يتناسب مع الأجواء المحيطة بنا".

وتعد الفعاليات الموسيقية والعروض الفنية بكل أنواعها التقليدية والشعبية والعصرية والعالمية من الفعاليات الدائمة الوجود على مسارح إكسبو 2020، حيث تستضيف منصات ومسارح الحدث الدولي مجموعة كبيرة من الفرق الفنية التي تقدم عروضها المميزة من كافة أنحاء العالم.

