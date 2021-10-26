500 ألف طالب يدرسون بـ"الذكاء الاصطناعي" في "ألف" للتعليم

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

كشفت شركة "ألف للتعليم" لـ"البيان" على هامش قمة "أقدر" العالمية في إكسبو 2020 دبي، عن استفادة 500 ألف طالب من الدراسة بخواص الذكاء الاصطناعي من خلال منصة ألف للتعليم وذلك محلياً و عالمياً.

وتستمر فعاليات القمة التي انطلقت تحت شعار "المواطنة الإيجابية العالمية- تمكين فرص الاستثمار المستدام"، حتى 30 أكتوبر الجاري في مركز دبي للمعارض وجناح "فزعة" وتأخذ من إكسبو دبي مقراً لها تأكيداً على عالمية القمة وحرصها على تعزيز تلاقي ثقافات الشعوب في سبيل تمكيم الإنسان.

من جهتها، أكدت دكتورة عائشة اليماحي مستشارة مجلس الإدارة شركة ألف للتعليم، أن مشاركة "ألف" في قمة "أقدر" العالمية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم تعزز أواصر التعاون الوثيق بين "ألف" والوزارة بما يخدم مسيرة التعليم في دولة الإمارات لا سيما في ظل التطور المتسارع في قطاع التكنولوجيات التعليمية الرقمية.

وقالت: إن "ألف" للتعليم وفرت منذ انطلاقتها طيف واسع من الأدوات الرقمية التي تصب في إطار تحقيق مزيد من الانخراط للطلبة في التحصيل الأكاديمي وتعميق فهمهم للمواد الدراسية من خلال التوظيف الأكمل للوسائط التعليمية المتعددة".

وأضافت: أن "ألف" للتعليم "توفر تجربة تعليمية فريدة لأكثر من 120 ألف طالب في الإمارات وحدها، مؤكدة الحرص على تعميق تجربة التعلم الرقمي المبنى على خصائص الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل التعليمية وإعدادهم بالطريقة المثلى لاستخدام منصة ألف في المستقبل، الأمر الذي يحمل انعكاسات غاية في الإيجابية على تحصيل أطفالنا العلمي في المرحلة الحالية ومستقبلاً من خلال اكتشاف مكامن النبوغ والابتكار لديهم والعمل على تعزيزها منذ نعومة أظفارهم بما يخلق لدينا في المستقبل القريب أجيال متمكنة مهنياً وأكاديمياً".