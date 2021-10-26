فعاليات إكسبو لـ4 أيام

المصدر: دبي-البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والبرامج والأنشطة الرئيسية لليوم الثلاثاء 26 أكتوبر والأيام الثلاثة المقبلة 27و28و29 الجاري، وأبرزها:



جولة في جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف

-افتتاح جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف مع جولة إعلامية

-فرص مقابلة المهندس المعماري الإماراتي أحمد بوخش، ويوسف كايرز، نائب رئيس أول، إكسبو لايف

-الساعة 11:00 – 12:00 جولة لوسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف

-الساعة 12:30-13:30 جولة لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف

-للتسجيل يرجى التواصل على press.office@expo2020.ae



منتدى المالديف للاستثمار

-يستضيف المنتدى مجموعة من مسؤولي حكومة المالديف، ويلقي المتحدثون كلمات، ومن بينهم فخامة رئيس المالديف إبراهيم محمد صالح، الذي سيتحدث بشأن فرص الاستثمار في مختلف قطاعات اقتصاد جزر المالديف من الساعة09:30 إلى 11:30، في مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي، القاعة (1B)



سلسلة فعاليات مستقلة

-منصة للتعبير عن الرأي من أجل عالم أكثر توازنا

-انضموا إلى جلسة للتعريف بجناح المرأة من خلال عيون الفنانين القائمين عليه، وتمتد الجلسة من الساعة 11:30 إلى 12:30 في جناح المرأة.



"كيف ستكون أزياؤنا في المستقبل؟"

-رؤى محفزة لرواد عالم الأزياء والصحفيين والمشترين في المنطقة، 10:30-18:30، جناح المملكة المتحدة



عجائب عُمان الموسيقية

-فرقة تتألف من أربع موسيقيات عُمانيات، تعزف كل منهن على آلة مختلفة. تقدم الفرقة ثلاثة عروض للموسيقى العربية التقليدية مدة الواحد منها 30 دقيقة، 11:30 و16:30 و18:00، منصة البحر



المجر تنضم إلى عصر الفضاء

-تقدم كل من دارك كيوب كونسلتينغ وسبيس ترمينال جلسات متخصصة بحضور خبراء على مدى يومين؛ ويستعرض البرنامج كيف تسعى المجر لأن تصبح رائدة إقليميا في مجال الفضاء، 10:00-15:00، جناح المجر



لنتحدث عن الحقائب!

-فعالية تتناول تاريخ الحقائب، وهي من أغراض الحياة الأساسية، بدءا من عصور ما قبل التاريخ ووصولا إلى يومنا هذا. تستعرض الفعالية أيضا مستقبل التصميمات المبتكرة والمواد المستدامة، 16:00-16:30، جناح رومانيا.



يحيى صويص - أمسية أردنية

-يغني المطرب الأردني المعروف أشهر أغانيه الوطنية

-الساعة 20:00-22:00، منصة اليوبيل



الفعاليات المقبلة



27 أكتوبر

يوم ليسوتو الوطني

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

سلسلة فعاليات مستقلة | الافتتاح الكبير لجناح المرأة

-الساعة 10:00-20:00، جناح المرأة

الافتتاح الرسمي لجناح السودان

-من الساعة 19:00 حتى منتصف الليل، جناح السودان

روسيا: فعالية الفضاء

-الساعة 13:00-18:00، نادي 2020 من إعمار، ساحة الوصل

دروس متقدمة وأسئلة وأجوبة مع لاعب الكريكيت الإنجليزي كيتون جينينغز في إنجلترا ولانكشاير

-الساعة 17:00-19:00، مركز الرياضة واللياقة البدنية، منطقة التنقل

معرض الفنون: فينك22

-الساعة 07:00 حتى منتصف الليل، كانفاس من كوفي كلتشر

حفل كالتشرال فيوز

-فرقة ذا ريليشنز، منصة اليوبيل



28 أكتوبر

العيد الوطني لسيشيل

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

ستراندبيستس، ثيو يانسن

-الساعة 10:00-1030، 13:30-14:00 و20:00-20:30، ساحة الأرض، منطقة الاستدامة

عرض أزياء مصممين من المغرب

-الساعة 18:00 و 21:00، الفناء، جناح المغرب

سهرات إكسبو الغنائية

-الساعة 22:30-01:00، مسرح دبي ميلينيوم



29 أكتوبر

هارلم غلوبتروترز- (أيضا في 30 أكتوبر)

-الساعة 18:45، قاعة الألعاب الرياضية متعددة الأغراض

