الأزياء المستدامة.. موضة بريطانية في إكسبو 2020

المصدر: دبي –البيان

احتفاء بأسبوع الموضة البريطاني، ينظم جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي، فعاليات "أيام الموضة البريطانية" تحت شعار "في المستقبل ... ماذا سنرتدي" بمشاركة نخبة واسعة من المصممين والمهتمين بقطاع الموضة وباعة التجزئة.

وتركز الفعاليات التي تستمر حتى 27 من أكتوبر الجاري، على الأزياء المستدامة، كما تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتناول واقع ومستقبل صناعة الأزياء والمنسوجات ومبيعات التجزئة في قطاع الملابس الجاهزة.

ويناقش الحضور خلال فعاليات "أيام الموضة البريطانية"، الابتكارات العصرية والاتجاهات التقنية والممارسات المستدامة التي ستغير مستقبل صناعة الموضة، كما سيتمكنون من حضور مجموعة من عروض الأزياء ومعرض للمنسوجات المبتكرة، مع مشاركين نوعيين يتقدمهم مجلس الأزياء البريطاني والكلية الملكية للفنون.



وقال المصمم البريطاني جوليان ماكدونالدز المشارك في الفعالية: "أعتقد أن المملكة المتحدة تتصدر اهتمامات الباحثين عن الموضة في العالم، نظراً للتحديثات الدائمة والمبتكرة التي تطرأ على هذه الصناعة، فضلاً عن ذلك تعد بريطانيا المكان المفضل لهواة الموضة من كل دول العالم، ولعل سبب جاذبيتها هو أنها تعد مقرا لكبار مصممي الأزياء العالميين الذين تركوا بصماتهم على هذه الصناعة".



وأردف: إن "أسبوع الموضة مليء بالأفكار الجديدة والأزياء الجاذبة التي لم يسبق للناس رؤيتها، وأعتقد أن إكسبو هو المكان الأمثل للزوار لكي يطلعوا على أفضل التصاميم المبتكرة والموجهة للعامة، وللمهتمين بالموضة وتعلم فنونها، كما أعتقد أن هذا الحدث الدولي يعد فرصة كبيرة للفئة الأخيرة، تحديداً، لكي تتعلم من كبار مصممي الموضة البريطانيين الذين ستلهمهم أعمالهم كثيراً في المستقبل".



وحول النضج الذي وصلت إليه صناعة الأزياء والذي جعلها أكثر تقبلا للمزيد من الابتكار أوضح ماكدونالدز قال:" إن الابتكار هو محور صناعة الأزياء الحالية، وأعتقد أن الابتكار والحداثة هي من أهم المواضيع التي يركز عليها إكسبو 2020 دبي، زيادة على ذلك لطالما كانت الموضة والأزياء في طليعة القطاعات المستقطبة لكل جديد، من خلال استخدام المواد الجديدة والاختراعات والتكنولوجيا الحديثة، وكل ما يرتبط بتصنيع وتسليم الملابس من المصنع إلى العميل".



وأضاف: "من المهم أن نظهر للناس أن الملابس يمكن أن تكون ممتعة، ولا يجب أن تكون محدودة بكل النظريات المرتبطة بالموضة، فالشيء العظيم فيما يخص الأزياء والملابس، هو الكيفية التي يمكنك من خلالها تغيير الطريقة التي تشعر بها حيال نفسك والأشخاص من حولك".



وأكد ماكدونالدز على أهمية الأسعار أن السعر هو جزء مهم جداً في صناعة الملابس، لأن الأمر كله يتعلق بالخيارات التي يتخذها المصمم عند اختيار نوعية القماش المستخدم في الصناعة، أرى أن الأمر كله يتعلق بالسعر في نهاية الأمر، وبحسب رأيي فإن الناس مستعدون لدفع ثمن باهظ مقابل الملابس والأزياء المستدامة".



وفيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا على مبيعات التجزئة في قطاع الملابس قال ماكدونالدز: "تأثر القطاع بصفة عامةً تأثراً كبيراً بسبب فترة الإغلاق التي فاقت الستة أشهر، والتي توقف الناس خلالها عن الخروج وشراء الملابس، فالغالبية كانت قابعة في المنزل، فلم سيفكرون في اقتناء الملابس الجديدة؟ فلا فائدة من ذلك، وهو ما أثر بطبيعة الحال علينا، لكن السوق بدأ تدريجياً في استعادة عافيته."

