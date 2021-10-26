كوريا تغازل ذائقة الزوار بنكهات مطاعم سيول في إكسبو 2020

المصدر: دبي-البيان

يسافر جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 دبي، بعشاق الأكل الكوري، إلى شوارع سيول المزدحمة والزاخرة بمختلف أنواع الوجبات التقليدية والحديثة، حيث نظم الجناح، معرضاً لأشهر المأكولات الكورية الطازجة، وغص الجناح بالزوار وعشاق الأكل الكوري.

وأشرف على المعرض الشيف الكوري جيمس كاونج، الذي قدم مجموعة من ألذ الأطباق ذات الطابع الشعبي، التي تلاقي اهتماما كبيرا من زوار الحدث الدولي من محبي الأكل الكوري، وخاصة طبق الكيمتشي بان كيك الشهير والمعد باستخدام العديد من أنواع الخضروات الطازجة مثل البصل والفلفل الحار والكراث، وطبق أسياخ الروبيان وغيرها من الأطباق التي يزخر بها المطبخ الكوري العريق.



وقال الشيف جيمس كاونج، الشيف الرئيس لفندق أسيانا في دبي: إن "الأطباق الكورية نجحت إلى حد كبير في الحفاظ على أصالتها أمام الغزو الكبير للمأكولات العالمية، التي أصبحت تستهوي الكثير من الشباب الكوري".



ولفت كاونج، إلى أن الأطباق الكورية التقليدية مثل الجابتشي والكيمتشي والكيمتشي بان كيك، هي أطباق تقليدية يحرص على تناولها الكبار وتقل شعبيتها بين الشباب الهاوي للوجبات العالمية السريعة، التي انتشرت كثيراً في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة، كما هو الحال في بقية أرجاء العالم.



وحول الأطباق التي يقدمها لزوار الجناح الواقع في منطقة التنقل، أوضح كاونج، أن الجناح رغب في تقديم وجبات شعبية إلى حد بعيد، تحاكي تلك التي تطبخ وتباع في شوراع مدن كوريا المزدحمة، نظرا لسرعة تحضيرها، فهذه الأطباق لا تتطلب أدوات طبخ كبيرة بل مجرد طاولة وفرن كهربائي فقط، لذلك تناسب أصحاب المطاعم الصغيرة التي تقام على أرصفة الشوراع.



وقال كاونج: "اليوم ننقل النكهات الشعبية الأصيلة لجمهور إكسبو 2020، مثل أسياخ الروبيان، التي تمزج مع ثلاثة أنواع من الفلفل، الأحمر والأخضر والأصفر وحبة روبيان وقطعة من الفطر الأبيض، تمزج مع البيض والفرينة البيضاء ويتم قليها باستخدام القليل من الزيت."



وأضاف كاونج: "أما الطبق الثاني وهو الكيمتشي بان كيك، فهو عبارة عن خضار مشكلة مثل الكراث والبصل والفلفل واللفت، علما بأن الكيمتشي بان كيك يشبه إلى حد كبير طبق الأومليت المعروف، ولكن بنكهة كورية خالصة، ويعد هذا الطبق من بين أهم الأطباق الشعبية التي يتم تناولها يومياً في شوارع المدن الكورية المزدحمة."



وقال مؤكدا: " جميع الخضروات المستخدمة لتحضير الأطباق في مطعم الجناح الكوري، طازجة ونحضرها من كوريا الجنوبية مباشرة، رغبةً منا في أن تكون اللمسة الكورية حاضرة في أطباقنا من البداية إلى النهاية."



يزخر المطبخ الكوري الجنوبي بأطباق تثير الشهية مثل طبق فليه سمك القد الأسود، وطبق توفو وكيمتشي وطبق بولداك بوكوميون وطبق التوفو اللين، وطبق هيمول دوينجانغ جيجيغي.

