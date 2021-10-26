«ليبراسيون»: دبي تبهر العالم بخدمات التنقل الحديثة

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن حركة الحياة العامة في دبي تمضي على نحو أسرع، أعلى وأقوى من باقي مُدُن العالم، وأضافت أن «إكسبو 2020 دبي» عزز هذه السمة، وذلك بتخصيص جناح من أجنحته الموضوعية الثلاثة لموضوع «التنقل»، حيث يسلط الضوء من خلاله على كافة القضايا المُتعلقة بالتنقل والحركة على مستوى العالم، بما في ذلك أحدث المفاهيم والابتكارات في هذا الشأن.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً عن جناح «التنقل» في «إكسبو دبي»، وأكدت في تقريرها أن الحدث العالمي نجح من خلال هذا الجناح في أن يجعل من التنقل عرضاً لخدمات عالمية، ذكية، مُتصلة، والأهم من ذلك، أنه جعل من التنقل فرصة لفهم الأعمال التجارية، ولتحقيق التواصل بين الشركات من مختلف أنحاء العالم وبعضها البعض.

أهمية

وتضمن تقرير «ليبراسيون» تصريحات أدلى بها إريك لينكيير، المفوض العام لجناح فرنسا في «إكسبو دبي»، والذي شرح أسباب اختيار موقع الجناح الفرنسي داخل جناح «التنقل». وقال لينكيير: اخترنا أن يكون مقر جناحنا داخل جناح «التنقل»، لأنه يمثل قطاعاً تتمتع فيه الشركات الفرنسية بتواجد دولي هائل.

وأضاف: يتضمن الجناح مُنتجات لشركات فرنسية عملاقة، مثل «رينو»، «إنجي»، «لوريال»، «لاكوست»، وغيرها، وهي بالطبع شركات شديدة الأهمية، ولكننا هنا في الجناح الفرنسي نُولي أهمية خاصة لشركات النقل الفرنسية العملاقة مثل «ألستوم»، أو «الهيئة المستقلة للنقل في باريس للتنمية»، والتي توفر خدمات النقل لكتلة سكانية ضخمة يُقدر قوامها بنحو 10 ملايين نسمة».

خدمات

كما أكد التقرير أن «إكسبو 2020 دبي»، بتخصيصه جناحاً موضوعياً للتنقل، لم يُركز على جانب العرض التجاري للمُنتجات والخدمات المرتبطة بالتنقل فحسب، وإنما اهتم أيضاً باستشراف مستقبل قطاع التنقل، وذلك من خلال محاولة وضع تصور لآفاقه المستقبلية، فضلاً عن استعراض أبرز الأفكار والاتجاهات الحديثة لتطوير القطاع.

وأضاف: جناح «التنقل» في «إكسبو» اهتم بقضية المركبات ذاتية القيادة كأحد أبرز الاتجاهات المُستقبلية التي تكتسب زخماً قوياً في قطاع التنقل على مستوى العالم. وأوضح التقرير أن الإمارات تحديداً تُعد واحدة من أكثر دول العالم التي حققت فيها المركبات ذاتية القيادة تقدماً لافتاً.

تجربة

وذكر التقرير أن دبي على سبيل المثال تُخطط لتشغيل 25% من رحلات النقل الداخلي عبر مركبات ذاتية القيادة «بما في ذلك مترو دبي» بحلول 2030. وأضاف، أن دبي تُخطط أيضا لتشغيل قطار فائق السرعة «هايبرلوب» لاختصار مسافة الانتقال منها إلى أبوظبي والعكس.

واختتم التقرير بالإشارة إلى اهتمام الجناح الفرنسي في «إكسبو دبي» بتسليط الضوء على طموحات فرنسا في مجال النقل المستقبلي السريع، مؤكداً أن الجناح عرض تجربة فرنسية متميزة في هذا الشأن، كونها تعتمد على النقل السريع عبر الجو، وليس الأرض، وهي تجربة «الحيتان الطائرة»، ويُقصد بها مناطيد يُطلَق على الواحد منها اسم «إل سي إيه 60 تي»، ويستطيع نقل شحنة يصل وزنها الإجمالي 60 طناً، والتحليق بها على ارتفاع يبلغ حوالي 3000 متر. وأفاد التقرير بأنه من المُنتظر البدء في تصنيع «الحيتان الطائرة» عام 2023، ثم طرحها في الأسواق عام 2024.