شخبوط بن نهيان يطّلع على الثراء الثقافي الأفريقي

المصدر: دبي - وام

أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، عمق العلاقات التاريخية القائمة بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، وأهمية تطويرها على المستويات كافة وضمن مختلف المجالات والقطاعات، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع هذه الدول بما يحقق مصالح وطموحات شعوب المنطقتين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى عدد من أجنحة الدول الأفريقية في إكسبو 2020 دبي، شملت أجنحة أنغولا وكينيا ورواندا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتنزانيا، اطلع خلالها على الثراء الثقافي الأفريقي، والتنوع الحضاري لدول القارة عموماً، وما تمتلكه من مقومات وفرص واعدة على كافة الأصعدة.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة الأفريقية في إكسبو 2020 دبي، كما أبدى إعجابه بالمستوى المتقدم الذي ظهرت عليه أجنحة الدول المشاركة، لافتاً إلى أنه سيواصل زياراته لتشمل كافة الأجنحة الأفريقية.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تقدر عالياً شراكاتها مع الدول الأفريقية، ووجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطوير العلاقات الإماراتية الأفريقية وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.