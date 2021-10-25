مشاركة كبيرة بمعرض «سيتي سكيب» العالمي بدبي وسط توقعات باستمرار تعافي السوق

المصدر: دبي- البيان

يحتضن معرض «سيتي سكيب»، والتي تقام فعالياته بين 7-11 نوفمبر المقبل في مركز دبي للمعارض في موقع «إكسبو 2020 دبي»، العديد من أبرز شركات التطوير العقاري، مثل داماك العقاري وعزيزي للتطوير العقاري. يأتي ذلك فيما تتوقع أبرز شركات التطوير العقاري تسجيل مستويات ثابتة من التعافي في السوق العقاري، لا سيما في ضوء الاهتمام المتزايد من المستثمرين والوسطاء العقاريين ومشتري المنازل.

وأعرب نايل مكلوغلين، نائب الرئيس الأول في شركة داماك العقارية، عن ثقته باستمرار منحنى التعافي، الذي تشهده السوق العقارية حالياً على مدى الأشهر المقبلة. وفي ظل الارتفاع الأخير في معدلات الانتقال للسكن في الفلل، تسعى شركات التطوير العقاري لتسليط الضوء على جاذبية الحياة، ضمن المجمّعات العقارية قدر الإمكان، ما دفعها إلى تزويد قاطنيها بباقة واسعة من وسائل الراحة.

وقامت داماك العقارية بتطوير تطبيق داماك ليفينج الخاص بها كونه جزءاً من مساعيها، لتعزيز مواكبة وتيرة التحول الرقمي العالية، التي تطغى على القطاع العقاري، حيث حرصت على توفير جميع العمليات المتعلقة بمنازل السكان وأصحاب المنازل بمجرد ضغطة زر، لإلغاء الحاجة لإجراء الزيارات الشخصية لمكاتب الشركة لمتابعة المهام الإدارية.

وأكّد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري رأي مكلوغلين بضرورة الارتقاء بتجربة المشتري من خلال تطوير مساحات المعيشة.

وقال عزيزي: أعلنا مؤخراً عن إضافة مرافق جديدة لمجمع ريفييرا، بما في ذلك مسار يمتد عبر كامل المجمّع بطول 3.2 كم للمشي وركوب الدراجات، إلى جانب عدد من ملاعب كرة السلّة والتنس، وساحات لعب الأطفال، وغيرها الكثير من المتنزهات والمساحات الخضراء، لأننا نسعى لتطوير مشاريع ترتقي لتوقعات الجهات المعنية في القطاع وتتفوق عليها، فلا تنحصر أهدافنا في مُجرد بناء مبان جديدة، بل نود الارتقاء بأنماط الحياة لأجيال قادمة.

وأعربت أبرز شركات التطوير العقاري عن ثقتها بزيادة أعداد المشترين في المنطقة، لا سيما من خلال مشاريعها الفاخرة الموزعة في جميع أنحاء دبي.

وكانت قيمة الصفقات، التي شهدها قطاع الوحدات السكنية الفاخرة سجّلت ارتفاعاً بواقع 25% خلال الربع الأول لعام 2021 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، بحسب تقرير لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، وأشارت شركة الوساطة العقارية إلى وجود تعافٍ في مبيعات المنازل خلال الربع الثاني لعام 2021، مع زيادة في إجمالي حجم الصفقات في سوق المنازل بدبي، لتتجاوز حاجز 16.7 مليار درهم، بالمقارنة مع 5 مليارات عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

«إكسبو»

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب لدى مؤسسة إنفورما ماركتس: أتاح «إكسبو 2020 دبي» للمستثمرين الفرصة للتركيز على المناطق القريبة من موقع الحدث، لا سيما من حيث التوجهات المستقبلية، وجاءت توسعة مطار آل مكتوم الدولي استجابة للتوقعات بحدوث زيادة كبيرة في السياحة في هذه المناطق، برغم الانخفاض الحالي في معدلات شغل العقارات. وتشهد المنطقة معدلات نمو سريعة للغاية، لا سيما من حيث تطوير البنية التحتية، والتي تشمل محطات المترو والمساحات التجارية والسكنية الجديدة، وسجّلنا زيادة في أعداد السُيّاح الذين كانوا يعملون من منازلهم من دبي، مع توقعات باستمرار هذه الزيادة بشكل مطرد.