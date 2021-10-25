5 بطولات تجمع أبطال العالم في دبي للتنافس وزيارة إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

تشهد دبي خلال الأسبوع الجاري تنظيم 5 بطولات رياضية دولية من بين 32 فعالية تقام في مختلف أنحاء دبي ليتكامل المشهد الاحتفالي العالمي مع توافد الأعداء الكبيرة من الزوار على مقر إكسبو 2020 دبي ويستمتع زوار إكسبو من داخل وخارج الدولة بفرصة متابعة بطولات رياضية دولية كبرى تجتمع في دبي في وقت واحد.

وتتجه الأنظار صباح الجمعة 29 أكتوبر الحالي إلى المسارات الجبلية في منطقة حتا الرائعة حيث يتنافس نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية للفوز بلقب النسخة الثانية من سباق "هيرو دبي حتا" أحد الجولات الثلاث من سلسلة بطولة "هيرو" العالمية للدراجات الهوائية الجبلية التي تضم أيضًا سباقين آخرين في جبال إيطاليا وتايلاند لتشكل السباقات الثلاث أحد أهم البطولات السنوية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي يرتبط بعلاقات متميزة مع مجلس دبي الرياضي ويعملان معًا لتنظيم العديد من الفعاليات الدولية للدراجات الهوائية بمختلف أنواعها.

40 دولة

ويشارك في هذا الحدث العالمي دراجين من 40 دولة من بينهم نخبة أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية، ومن أبرز المشاركين البطل العالمي الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز الفائز بلقب بطولة هيرو العالمية 6 مرات وحامل لقب النسخة الأولى من بطولة هيرو دبي حتا، والتشيكيين مارتن ستوسيك وكريستيان هاينك، والبطلة العالمية السويسرية رامونا فورشيني حاملة لقب النسخة الأولى من هيرو حتا، والليتوانية كاتازينا سوسنا، وغيرهم الكثير من الدراجين العالميين، وتقام منافسات السباق في المسارات الجبلية بمنطقة حتا المصممة على أعلى مستوى، حيث يمتد سباق المحترفين لمسافة 60 كيلومترا وبارتفاع عن سطح الأرض يصل إلى 650 قدما، وتمتد فئة الهواة لمسافة 30 كيلومترًا بارتفاع يصل إلى 800 قدم.

وأصبحت منطقة حتا مركزاً دولياً لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، وتشهد تنظيم سباقات محلية ودولية على مدار العام، وتزيد أعداد المشاركين فيها باستمرار حتى بات يتوافد الدراجين من خارج الدولة خصيصاً للمشاركة في السباقات التي تنظم في حتا، ويأتي هذا السباق وغيره من الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في حتا ضمن المساهمة الوطنية في الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول، حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع.

وتختتم الجمعة منافسات الدورة الـ 15 من بطولة دبي مون لايت كلاسيك للجولف التي تعد أول بطولة جولف ليلية تقام في إطار الجولة الأوروبية للسيدات وتستضيفها شركة الإمارات العالمية للألومنيوم وتشارك فيها نخبة من ألمع نجمات رياضة الجولف النسائية، من أبرزهن الشقيقتين والنجمتين التايلنديتين آريا وموريا جوتانوجارن ومواطنتهما أتايا ثيتيكول، بالإضافة إلى كاتريونا ماثيو الفائزة بكأس سوليهام، وأسطورة الجولف الشهيرة لورا ديفيز.

بناء الأجسام

وتنطلق فعاليات "معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية " في نسخته الخامسة إلى جانب "معرض دبي للنشاط والحيوية"، خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الحالي، ويقام المعرضان الأكبر من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة عرض تفوق 20 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، من 25 دولة من مختلف دول العالم، كما يشارك في المعرض أكثر من 600 رياضي من مختلف دول العالم ومن بينهم مجموعة من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية الذين سيعقدون جلسات تعارف ولقاء مع الإعلام وزوار المعرض خلال فترة انعقاده.

مستر أولمبيا

ويتقدم المشاركين في المعرض المصري "بيغ رامي" بطل العالم في مستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وبطل العالم روني كولمان الملقب بمستر أولمبيا ثمان مرات الذي يحمل 26 لقبا في بطولة العالم لبناء الأجسام، والبريطاني سيمون باندا أحد أبرز 10 مؤثرين في مجال اللياقة البدنية على مستوى العالم حسب تصنيف مجلة فوربس العالمية، وجون لا روزا لاعب كمال الأجسام المحترف وصاحب المركز الأول في بناء الأجسام ببطولة تورونتو برو للرجال، وكيفن ليفرون وصيف بطل العالم في مستر أولمبيا، ولاري ويلز صاحب الرقم القياسي العالمي لرفع الأثقال، ولاين نورتون، وهولي باكستر وغير الكثير من الأبطال في اللياقة البدنية وبناء الأجسام ورفع الأثقال.

وتتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمدربي السباحة بالشرق الأوسط الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي، ويحاضر فيه المدرب الأمريكي تشاد أونكين عضو مجلس إدارة جمعية المدربين الأمريكية للسباحة والمدير الفني لفريق كويست الأمريكي، ويقام المؤتمر بالتعاون بين جمعية بروفيشنال سبورتس واتحد الإمارات للسباحة، ويشارك فيه مدربي ومعلمي السباحة بالأندية الحكومية والخاصة بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وستقام على هامش المؤتمر دورة تأهيلية لمدربي السباحة للحصول على درجة المستوى الخامس في التدريب المعتمدة من الجمعة الأمريكية للسباحة وضمن قواعد الاتحادين الأمريكي والإماراتي للسباحة، ويحصل المشاركين على شهادة تدريب معتمدة بعد اجتياز الاختبار النهائي.

البولينغ

وتنطلق منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر حيث تقام بطولة البولينغ في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، تليها بطولة الريشة الطائرة التي تقام في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 27 حتى 31 أكتوبر، وتقام بطولة الكروسفت يوم الجمعة 29 أكتوبر في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ند الشبا، ويقام سباق الدراجات الهوائية يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، كما يقام سباق الجري يوم الأربعاء 3 نوفمبر في مضمار الجري بحديقة ممشى الورقاء، فيما تقام بطولة البادل تنس التي تعد ضيفًا جديدًا على الدورة خلال الفترة من 8 حتى 11 نوفمبر وتقام منافساتها في بادل بوينت في منطقة القوز.

جي إي سي تيك

وتقام بطولة جي إي سي تيك الرياضية للمؤسسات في أكاديمية جيمس الحديثة بمنطقة ند الشبا، كما يقام سباق ألتيميت للجري الليلي في أكاديمية دبي الدولية بمنطقة البرشاء يوم الخميس، وتقام يوم الجمعة بطولة الكأس الخيري لبولو السيدات في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وبطولة اليوم الوطني التركي للتنس في نادي أثليتك كينغز للتنس بمنطقة المنارة، وتنطلق فعاليات الريشة الطائرة ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة في حي دبي للتصميم، كما تقام فعاليات رياضية مجتمعية في كلية كينت دبي بمنطقة ند الشبا، وبطولة فلاي هاي للكروسفت بنادي فلاي هاي للياقة البدنية.



جييبرز الوردية

وتقام يوم الجمعة بطولة جييبرز الوردية في بحيرات الحب بالقدرة في محمية المرموم، والجولة الثالثة من بطولة الكارتدروم في دبي أوت دور كارتدروم، وبطولتي ميدكلينك للكرة الطائرة وكرة السلة في مدرسة السلام بالقصيص، وبطولة اللياقة البدنية الوردية للسيدات في مدرسة ستار الدولية بمنطقة مردف، وكأس البولو من نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع العربية، وتحدي سبارتن ديكا فيت في أبراج سنترال بارك بمركز دبي المالي، وكأس بارس لكرة القدم في مدرسة نورد أنجليا بمنطقة البرشاء 3، وبطولة توف تو وين للريشة الطائرة في مدرسة برايت ليرنر الخاصة بمنطقة الراشدية، وسباق قوارب التنين في الواجهة البحرية أمام سوق منطقة ديرة، ومسرة المشي لمكافحة السرطان في حديقة البرشاء، وبطولة يو فو لاي للريشة الطائرة بمنطقة ورسان.

وتنظم يوم السبت 30 أكتوبر المسيرة الوردية لمكافحة السرطان في جزيرة نخلة جميرا من أمام فندق دبليو، وتقام الجولة التأهيلية من سباق سبينس 92 للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم، وفعالية اليوغا للسيدات في أوت دور بروميناند في شارع الشيخ زايد، وسباق الطريق الصحراوي للجري في استاد ذا سفنز، وسباق الهالوين للجري في دبي فستيفال سيتي.