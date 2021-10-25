مشاركة ثرية للمركز الوطني للتأهيل بقمة "أقدر" في إكسبو 2020

المصدر: وام

يشارك "المركز الوطني للتأهيل" في قمة "أقدر" العالمية، التي تعقد تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مركز دبي للمعارض ضمن معرض إكسبو 2020 دبي، تحت شعار "المواطنة الإيجابية العالمية - تمكين فرص الاستثمار المستدام"

وتتميز مشاركة المركز في نسخة هذا العام من القمة في استنادها إلى التقنيات الإلكترونية الحديثة، وقواعد الإرشاد النفسي وكذلك استشراف المستقبل، وتتضمن المشاركة في المعرض المصاحب للقمة إقامة جناح يقدم لزوّاره فرصة التعرف افتراضياً على الإدمان عبر تجارب تقنيات الواقع الافتراضي، وكذلك تقديم نصائح واستشارات نفسية واجتماعية ميدانية يقدمها فريق متخصص من الكوادر الطبية والإرشادية للمركز.

كما يستعرض المركز في جناحه الذي يحمل الرقم 07 ما يقدمه من خدمات وأنشطة توعوية وتثقيفية في مجال مكافحة الإدمان، فضلاً عن منح زوار المعرض المتخصصين فرصة استعراض الدراسات العلمية والبحثية الصادرة عنه. وفي نظرة مقربة لتجربة الواقع الافتراضي التي يقدمها جناح المركز، والتي تمكن المشاركين فيها من امتلاك نظرة أولية عن تأثير المخدرات على الإنسان وردود أفعاله تجاه الأفعال البسيطة كالحركة والمشي وقيادة المركبات، حيث تشمل التجربة اطلاع المشاركين على أدائهم خلال التجربة لتوضيح مخاطر الإدمان وأثر المخدرات على الإنسان.

وقال سعادة الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل: إن قمة أقدر العالمية توفر مساحة فريدة للتعريف بدور المركز في دعم المجتمع المحلي لتحقيق المواطنة الإيجابية العالمية وتمكين فرص الاستثمار المستدام في الأجيال المستقبلية خاصة في ظل اعتماد الدولة مؤخراً للمبادئ العشرة للخمسين عاماً المقبلة التي تتمحور حول الإنسان والاقتصاد". مؤكداً أن ما توفره القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للمركز وحرصها على توفير منصات علمية ومجتمعية عالمية في دولة الإمارات، تمكن مختلف المؤسسات من استعراض خبراتها وتجاربها وتتيح أمامهم فرصة التعاون والاستفادة من تبادل المعرفة.

ودعا الغافري كافة زوّار قمة أقدر العالمية والمهتمين في دعم جهود التوعية ضد مرض الإدمان إلى زيارة جناح المركز في المعرض المصاحب للقمة، وحضور الجلسات النقاشية للتعرف على أنشطة المركز وبحث سبل التعاون المشترك في سبيل دعم التوجهات المحلية والعالمية الرامية إلى الحد من انتشار مرض الإدمان بكافة أنواعه.

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شاركت الدكتورة سامية المعمري، مدير قطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المركز في جلسة نقاشية في اليوم الأول للقمة نظمها مركز إرادة للتأهيل بعنوان "مستقبل التعافي في دولة الامارات العربية المتحدة وتأثير المواطنة الإيجابية"، استعرضت خلالها رؤية المركز في صناعة التعافي من الإدمان.

ويشهد اليوم الثاني للقمة غدا تنظيم المركز لمحاضرة متخصصة تحمل عنوان "استشراف أنماط تعاطي المخدرات في المستقبل"، يقدمها الدكتور أنس محمود فكري، رئيس قسم التثقيف الصحي في المركز .