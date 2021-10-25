فعاليات إكسبو 25 و26 أكتوبر

المصدر: دبي -البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن الفعاليات والبرامج والأنشطة الرئيسية ليومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أكتوبر الجاري، وأبرزها:



اليوم الوطني لجمهورية المالديف

-مراسم رفع العلم الساعة 10:15في ساحة الوصل

أسبوع السياحة في جناح كازاخستان

-يضم اجتماعات بين مؤسسات الأعمال وعرض أزياء، فضلا على المعزوفات الموسيقية التي تقدمها سازجين سازي الساعة 09:00 في جناح كازاخستان.

الدورة الخامسة لمؤتمر المجتمع العالمي للتقنيات والإبتكارات المستدامة السنوي في دبي (G-STIC)

-يركز اليوم الثاني للمؤتمر على تعزيز الحلول التقنية المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

-المتحدثون:

-معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

-معالي غرو هارلم بروندتلاند، رئيسة وزراء النرويج السابقة

-براكاش جافاديكار، وزير البيئة الهندي

-فرانك دو وين رئيس المركز الأوروبي لرواد الفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية

-الساعة 09:00 – 18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي، القاعة (2A)، وجناح بلجيكا

سلسلة فعاليات مستقلة | السيدات في مجال الترميز

-تبحث حلقة النقاش طرق تحقيق المساواة بين الجنسين في تقلد المناصب في المجالات التقنية وزيادة أعداد النساء في مجال الترميز، مع الاحتفال بقصص نجاح نساء من نيجيريا. 14:00-16:00، جناح المرأة.



"كيف ستكون أزياؤنا في المستقبل؟"

-في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر، يستضيف جناح المملكة المتحدة سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى استكشاف مستقبل الأزياء والمنسوجات والبيع بالتجزئة

-سيلقي مصمم الأزياء البريطاني المعروف عالميا جوليان ماكدونالد كلمة في جلسة اليوم من الساعة 13:25 إلى الساعة 14:45

-تشمل الفعالية أيضا ما يلي:

-الأزياء الإيجابية: مستقبل مستدام، برئاسة كارولين راش سي بي اي، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء البريطاني، بالإضافة إلى متحدثين رسميين بارزين من شركتي الأزياء بربري وجيمي تشو.

-مستقبل التقنية العالية في صناعة الأزياء - ما الذي يمكن أن نتوقعه؟ تقام الفعالية برئاسة المسؤول في كلية لندن للأزياء، ماثيو درينكووتر مع مجموعة من أعلام الأزياء من بينهم البروفيسور ستيفن ويستلاند، مؤسسة فيوتشر فاشن فاكتوري، ومارتين جارلجارد، الرائدة في الحلول التقنية في

مجال الاستدامة والحلول التقنية والموضة والفن

-يستضيف جناح المملكة المتحدة جميع هذه الفعاليات. لحضور الفعاليات أو الحصول على مزيد من المعلومات عنها يرجى التواصل مع كيفن بارتريدج على البريد الإلكتروني: kevin.partridge@trade.gov.uk

دورات تدريبيةمع لاعبي كريكت

-تشمل مقابلات صحفية مع لاعبي الكريكت كيتون جينينغز وكيت كروس من إنجلترا ولانكشر

-تمتد من الساعة 17:00 إلى 19:00 في مركز الرياضة واللياقة والرفاهية بمنطقة التنقل.

فليمنش إكسبيرينس

-مزيج من الرقص المعاصر مع لقطات مصورة عالية التقنية، في عرض مميز يدمج بين الموسيقى العربية والفلمنكية في الساعة 20:00 في مسرح دبي ميلينيوم (تتوافر المقاعد للتغطية الإعلامية بأسبقية الحضور)



الفعاليات المقبلة

26أكتوبر

منتدى المالديف للاستثمار

-يستضيف المنتدى مجموعة من مسؤولي حكومة المالديف، ويلقي المتحدثون كلمات، ومن بينهم فخامة رئيس المالديف إبراهيم محمد صالح، الذي سيتحدث بشأن فرص الاستثمار في مختلف قطاعات اقتصاد جزر المالديف من الساعة09:30 إلى 11:30، في مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي، القاعة (1B)



سلسلة فعاليات مستقلة:

-منصة للتعبير عن الرأي من أجل عالم أكثر توازنا

-دعوة إلى جلسة تعريفية إلى جناح المرأة من خلال عيون الفنانين القائمين عليه، وتمتد الجلسة من الساعة 11:30 إلى 12:30 في جناح المرأة.