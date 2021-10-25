مفوض جناح إستونيا: إكسبو 2020 يعكس تقدم الإمارات في تأسيس اقتصاد ديناميكي

المصدر: وام

أكد دانيال شاير المفوض العام لجناح دولة إستونيا في إكسبو 2020 دبي تقدير بلاده لجهود الإمارات ومثابرتها في تنظيم نسخة استثنائية من إكسبو وسط بيئة آمنة للمشاركين تستعرض أخر ما توصل إليه العقل البشري في مختلف المجالات ما يجسد الإمكانات الكبيرة والاحترافية العالية لدولة الإمارات في تنظيم كبرى الأحداث العالمية.

وقال دانيال شاير: إن "إكسبو 2020 دبي يجسد إمكانات واحترافية الإمارات في تنظيم كبرى الأحداث العالمية، ويعكس تقدم الإمارات في تأسيس اقتصاد ديناميكي ومجتمع متعدد الجنسيات، ويسهم في تأسيس صداقات جديدة ويتيح لإستونيا مشاركة إنجازاتها عبر الإبداع الرقمي مع الإمارات ودول العالم".

وأضاف: إن "إكسبو 2020 دبي منصة عالمية تجمع دول العالم لتبادل الآراء المقترحة وتقديم حلول للتحديات العالمية الحالية والمستقبلية منها ظاهرة التغير المناخي والحد من تداعيات جائحة "كورونا" وتعزيز التجارة الدولية والتنمية البشرية لصناعة مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة الإنسانية على مستوى العالم.

وأكد أن "دولة الإمارات وجهة مهمة للشركات الإستونية لتوسيع أعمالها وعملياتها خارج قارة أوروبا وقد اكتسبت إستونيا الشعبية ضمن رواد الأعمال في دبي حيث تقدم لهم التوازن المثالي بين التقنيات المتطورة والطبيعة الخلابة".

وأشار إلى أن "إكسبو 2020 دبي يسهم على مدى 6 أشهر من الفعاليات والأحداث الكبرى في تأسيس صداقات جديدة بين دول العالم ومناقشة التحديات العالمية وتعزيز التجارة الدولية كما يتيح لإستونيا مشاركة إنجازاتها عبر الإبداع الرقمي مع الإمارات ودول العالم المشاركة في الحدث الدولي".

دور مؤثر للإمارات

وأوضح المفوض العام لجناح دولة إستونيا أن "انطلاق إكسبو 2020 دبي بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي بمثابة رسالة قوية تسلط الضوء على دور الإمارات المؤثر على مستوى العالم حيث تحمل استضافة الإمارات أول إكسبو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دلالات مهمة تعكس التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في تأسيس اقتصاد ديناميكي ومجتمع متعدد الجنسيات بالإضافة إلى إطلاق مبادرات عالمية تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتسامح والتضامن الإنساني في المنطقة والعالم".

وذكر أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن 2022-2023 يأتي تأكيداً على دورها الفاعل على الساحة الدولية والذي من شأنه أن يتيح الفرصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمشاركة في عملية تعزيز السلام والاستقرار للبشرية جمعاء، متمنياً النجاح والتوفيق للإمارات في مهمتها بمجلس الأمن.

وحول دور إكسبو 2020 دبي في دعم الجهود الدولية لاستئناف النشاط العالمي، قال المفوض العام لجناح دولة إستونيا: إنه "ينبغي الاعتراف أننا على الرغم من جائحة "كورونا" نشهد تحولاً كبيراً إلى الفضاء الرقمي حيث يتجه الاقتصاد العالمي إلى التحول فيما تسعى حلول الحوكمة الالكترونية إلى تحقيق الأمن في إطار النظام الاقتصادي الرقمي إذ تقدم الأدوات الرقمية فرصاً جديدة للنمو.. وهذا ما يعززه إكسبو 2020 دبي الذي يركز على الإبداع واستخدام التقنيات وتعزيز الأعمال".

وأضاف: "في السنوات المقبلة سنشهد سوقًا عالميًا للسلع والخدمات مع أنظمة بيانات تناسب عادات العمل عن بعد وستحتاج البلدان إلى إنشاء أنظمة رقمية وسحب البيانات بطريقة حرة وشفافة ومنفتحة لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات".

تعزي العلاقات والشراكات

وحول المحاور التي يركز عليها جناح إستونيا في إكسبو 2020 دبي، أفاد بأن "جناح إستونيا يستعرض التحول الذكي والرقمي والاستدامة ويركز الجناح على نمط الحياة الرقمي والذكي والمستدام حيث يقدم الطابق الأول من جناح إستونيا نظرة على العالم الرقمي بينما يعرض الطابق الثاني فرص الأعمال بهدف الالتقاء بالمستثمرين ورجال الأعمال".

ولفت إلى أن "الجناح الإستوني يتضمن نحو 40 شريكا من قطاعات مختلفة وينظم عدد من الفعاليات القائمة على موضوعات متخصصة كما تدير إستونيا منتدى الأعمال القائم على الموضوعات المتخصصة في إكسبو 2020 دبي حيث يتم عرض موضوع جديد أسبوعياً".

وحول مساهم مشاركة إستونيا في إكسبو 2020 دبي في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الإمارات، قال: إن "منهجية دولة إستونيا في تعزيز علاقاتها مع الإمارات شملت ثلاثة محاور مهمة خلال الفترة الأخيرة وهي: افتتاح سفارتها في أبوظبي في عام 2019 وافتتاح مكتب الأعمال والشركات الإستوني في دبي بالإضافة إلى مشاركتها في إكسبو 2020 دبي".

وأشار إلى أن فخامة كيرستي كالجوليد الرئيس الإستوني قد زار الإمارات وموقع إكسبو 2020 دبي في سبتمبر 2019 على رأس أكبر وفد تجاري يرافق رئيس الدولة. وقد أعقب ذلك زيارة رسمية لوزير الأعمال وتكنولوجيا المعلومات أندريس سوت على رأس وفد تجاري إلى دولة الإمارات إذ تم توقيع مذكرة تفاهم من أجل تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - الإستوني وهي بمثابة خطوة هامة في تعزيز فرص التعاون التجاري بين الدولتين.

وأضاف المفوض العام لجناح دولة إستونيا : إن "إكسبو 2020 دبي فرصة مهمة للشركات الإستونية لعرض حلولها الإبداعية والذكية إذ تسعى لاستقطاب شركاء تجاريين من الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية والغذاء والأثاث والدفاع."

وخلص إلى أن "جناح إستونيا في إكسبو 2020 دبي يقدم مظاهر المجتمع الرقمي للعالم حيث يمكن أن تتم كل الأنشطة رقمياً باستثناء الزواج والطلاق فيما يستعرض الجناح قصة نجاحنا ووصولنا إلى ما نحن فيه اليوم وكيف فعلنا ذلك مع الحفاظ على البيئة والطبيعة. كما يشمل الجناح الإستوني جزءاً هاماً عن الإبداع التعليمي، حيث يشمل فصلاً ذكياً يقدم مساحة للتعلم الذكي إذ تتبوأ إستونيا موقعاً متقدماً في مجال التعليم في مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".