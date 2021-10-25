بابوا غينيا الجديدة تطلق المنتدى الاستثماري الأول في إكسبو2020

المصدر: دبي -البيان

أطلق جناح بابوا غينيا الجديدة المنتدى الاستثماري الأول في إكسبو2020 دبي بالتعاون مع APEC Haus في مورسبي العاصمة.

ويعد منتدى الاستثمار الأول ضمن سلسلة محادثات المائدة المستديرة للاستثمار التي سيتم استضافتها خلال معرض أكسبو 2020 دبي العالمي بهدف تقديم الملف الاستثماري لبابوا غينيا الجديدة من أجل تعزيز الاستثمار والتجارة والسياحة إلى جانب زيادة الوعي العالمي حول بابوا غينيا الجديدة كدولة.

واستضاف المنتدى عدداً من وكالات التنظيم في بابوا غينيا الجديدة مثل هيئة تشجيع الاستثمار، ولجنة الإيرادات الداخلية، وهيئة الهجرة والمواطنة، ومحكمة العدل الوطنية التي عرضت القوانين التي تحكم مجال الاستثمار في بابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار المتاحة للمستثمرين، إلى جانب الهيئة الوطنية للغابات والسياسات والمبادرات الحكومية في قطاع الغابات والبيئية المستدامة.

واستضاف منتدى بابوا غينيا الجديدة نهى جاهين صاحبة شركات "Jaheen’s" ومؤسس منصة الإعلام الرقمية"Click Media” .

واستعرضت جاهين النقلة النوعية الجديد في صناعات التكنولوجيا الرقمية والتي تدمج قوة ومصداقية وسائل الإعلام المختلفة مع قوة انتشار التجارة الإلكترونية من أجل خلق فرص جديدة في السوق تبني دورة عالمية مستدامة من الفوائد والأرباح لجميع الشركات والدول التي تهدف إلى زيادة استثماراتها وتعزيز السياحة والتجارة على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

وظهر Click Media” في إكسبو كمشروع ضخم قادر على ربط العالم تحت شعار “We Connect the World!” وذلك من خلال منصته الرقمية التي تعد الأولى من نوعها والتي سيتم تقديمها لعدد من الدول المختلفة خلال برنامج الأعمال الخاص ب إكسبو دبي العالمي.

ويعتزم برنامج أعمال بابوا غينيا الجديد خلال إكسبو 2020 دبي، استضافة منتدى الاستثمار الثاني في نوفمبر المقبل، مع التركيز على قطاع التصنيع للصناعات الزراعية والأغذية والمشروبات، وفرص المعالجة النهائية الأخرى في ترويج المنتجات إلى جانب الترحيب بالابتكار القادر على إلهام العالم معJaheen’s .