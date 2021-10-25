بلدية دبي تنظم "مؤتمر سلامة الأغذية" تزامناً مع إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

تنظم بلدية دبي الدورة الخامسة عشر لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية افتراضياً في الفترة من 18 حتى 22 نوفمبر المقبل تحت شعار: "حلول ابتكارية لنظم غذائية مستدامة" وذلك تزامنا مع إكسبو 2020 دبي.

وسيشهد افتتاح المؤتمر تنظيم حلقات نقاشية تفاعلية حول تعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بقطاع الأغذية إضافة إلى إقامة مجموعة من الندوات سيتم تنظيمها مع عدة جهات.

جدير بالذكر أن بلدية دبي بدأت تنظيم هذا المؤتمر منذ عام 2006 ويوفر فرصة لعرض أفضل الممارسات العالمية من قبل الخبراء والمختصين من دول العالم في مجال سلامة الأغذية والتغذية وشهد المؤتمر نجاحا باهرا في الأعوام السابقة حيث بلغ متوسط عدد الحضور السنوي حوالي 3000 مشارك من مختلف أنحاء العالم يمثلون أكثر من 70 دولة وتجاوزت الساعات التعليمية 53 ألف ساعة قدمها أكثر من 90 متحدث محلي وعالمي.

وتحرص بلدية دبي على توفير خدمات متميزة في مجال سلامة الأغذية عبر تطبيقها الموحد وتستهدف من خلاله تمكين وإشراك الجمهور في تعزيز السلامة الغذائية مثل خدمة التحقق من تسجيل منتجات الأغذية المعبأة حيث يستطيع المستهلكون الآن مسح الباركود الخاص بالمنتجات للتحقق من تفاصيل المنتج إلى جانب إمكانية استخدام التطبيق للإبلاغ عن المنتجات الغذائية غير المسجلة في أنظمة بلدية دبي الالكترونية بالإضافة إلى خدمة التحقق من تقييمات سلامة الغذاء للفنادق والمطاعم وشركات توريد الأغذية.