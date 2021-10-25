سفير الإمارات لدى أستراليا: إكسبو 2020 نافذة عالمية للتنمية المستدامة

المصدر: وام

أكد سعادة عبد الله على عتيق السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا أن إكسبو 2020 دبي يسهم في تعزيز التعاون البناء لصياغة أجندة عمل عالمية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

وقال: "تكمن أهمية تنظيم دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الكبير في أنه يشكل نافذة استثنائية للتعريف والترويج لمقومات الدولة في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية كما أنه يشكل فرصة حقيقية للعالم للوقوف على التطور الاستثنائي الذي شهدته الدولة خلال فترة وجيزة".

وأضاف: إن "الإجماع الدولي الذي حظيت به دولة الإمارات لتنظيم إكسبو 2020 دبي يعكس الثقة بقدرتها على ريادة العمل الدولي الجماعي وكذلك الثقة في إمكانياتها باتباع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات بشكل جذري ويبدو ذلك جلياً في المبادرات التي تطلقها في مجالات عدة على رأسها قضايا السلام والأمن والمساعدات الإنسانية والتغير المناخي، بالإضافة إلى التحول الذي يشهده اقتصاد الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتطور العلمي أيضاً"، مؤكداً أن "هذه المميزات هي التي أهلت دولة الإمارات إلى أن تصبح نموذجاً واقعياً وأن تسهم بشكل جوهري في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات حول العالم".

وعن دور إكسبو 2020 دبي في صياغة أجندة عمل عالمية للتعاون المثمر بين الدول، قال سفير الدولة لدى أستراليا: إن "إكسبو 2020 دبي فرصة سانحة للتعاون على كافة المستويات سواء الثقافية والاجتماعية وبدون شك التجارية لأنها تحظى باهتمام دولي كبير ويشهد عالمنا اليوم تحديات كبيرة تتطلب خططا دولية وجهودا مشتركة بين شعوب العالم".

وتابع: "من هنا تبرز أهمية إكسبو 2020 دبي في صياغة أجندة عمل عالمية تسهم في مواجهة التحديات الملحة المتعلقة بالتعافي الاقتصادي خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد - 19 والنظر في الآثار التي قد تترتب على مستقبل التجارة الدولية بسبب التغيرات المناخية".

وأكد أن إكسبو 2020 يعزز أواصر التواصل ويمنح فرصة للشعوب ودول العالم للمشاركة بشكل فعال ومبتكر بما يؤدي إلى تعزيز التعاون البناء لصياغة أجندة عالمية يلتف العالم حولها وتحقق التقدم للبشرية".

وعن أهم التوجهات الاقتصادية والتنموية والثقافية لمرحلة ما بعد "كوفيد-19" التي سيسهم إكسبو في رسمها، أوضح أن أزمة كوفيد -19 دفعت العالم بشكل جدي إلى إعادة التفكير في الأنظمة الاقتصادية والتجارية القائمة وساهمت في دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الرقمي كما سلطت الضوء بشكل مهم على المخاطر المتعلقة بسلاسل التوريد.

وقال: إن "أزمة كوفيد – 19، برهنت أن قضية الصحة لم تعد مجرد قضية محلية بل قضية متداخلة وعابرة للحدود الوطنية وعليه لا شك أن إكسبو 2020 يشكل بداية التعافي من تداعيات كوفيد-19 كما يعتبر منصة جاذبة لأفضل المبتكرين في العالم ولصناع السياسات الدولية لمناقشة كيفية معالجة القضايا المشتركة بشكل جماعي والتأسيس لتعاون دولي جديد يهدف إلى تطوير حلول وتقنيات تسهم في دفع جهود التنمية المستدامة حول العالم".

وأكد دور إكسبو 2020 دبي كمنصة جامعة للبشرية على أسس من المحبة والسلام والتعايش.

وأضاف: إن "أكثر من 200 جناح تمثل 192 دولة بجانب عدد من المنظمات الدولية تتواجد في إكسبو 2020 دبي وهذا التنوع الذي يزخر بها الحدث العالمي يجسد روح السلام والتعايش وقيم التسامح".

وحول الدور المهم لهذا الحدث الكبير في إعداد قادة المستقبل من الشباب وتحفيزهم على التميز والإبداع وترسيخ إرث مستدام للأجيال القادمة، قال: إن "القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" كان مؤمناً بأن الشباب هو القوة الفعالة لصناعة مستقبل الوطن ونحن اليوم ممتنون للرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لتمكين الشباب وتحفيزهم على التميز والابداع".

وأوضح أن "إكسبو 2020 دبي يشكل محوراً مهماً لوضع المعايير للتنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي ستسهم بشكل ملموس في خلق الفرص التي يحتاجها الشباب في حياتهم وتؤسس لمستقبل أمن ومزدهر لهم".

وعن قضية التغير المناخي التي تشكل محوراً مهماً في أعمال إكسبو 2020 دبي، قال سفير الدولة لدى أستراليا: إن "التغير المناخي يعد أحد أهم أولويات الدولة وقد جرى الإعلان مؤخراً المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وعلى الصعيد الدولي تستثمر الصناديق السيادية في الدولة بتمويل وبناء مشاريع الطاقة النظيفة حول العالم، فعلى سبيل المثال في أستراليا تتشارك شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مع شركة "ترايب" الأسترالية في بناء محطات لتحويل النفايات إلى طاقة في عدد من الولايات الأسترالية كما نفّذت الدولة محطات للطاقة الشمسية في العديد من دول الباسيفيك وكل هذه المبادرات تؤكد مدى الأهمية التي توليها الدولة لملف التغير المناخي، كما أنها تلعب دوراً رائداً في الحد من الانبعاثات إلى جانب تطوير التقنيات الصديقة للبيئة".

وأكد أن تنظيم الدولة لإكسبو 2020 دليل على انفتاح مجتمعنا على العالم وبرهان لمدى تأثير دولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى أن حرص الدول على المشاركة في إكسبو 2020 رغم جائحة كوفيد-19 يعد تعبيراً عن الثقة في الدولة ومكانتها الرائدة على مختلف الأصعدة.