الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي.. تناغم فريد بين الطبيعة الخلابة والتكنولوجيا

المصدر: دبي- سلوى الذيباني

على سجادة حمراء يستقبل الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي والذي يقع في منطقة الفرص الزائرين في رحلة تجمع بين الطبيعة الخلابة والتكنولوجيا في تناغم فريد.

حيث يقدم الجناح لقاءً فريدا مع سويسرا، إذ تقوم فكرته على إبراز انعكاسات لمعالم سويسرا الرئيسية والتي تضم الثقافة والطبيعة والتكنولوجيا والابتكارات والانجازات العلمية والتي يتم استعراضها من خلال سلسلة من العناصر والصور التفاعلية، انطلاقا من المناظر الطبيعية وصولا إلى الحلول السويسرية لمستقبل مستدام.

يتكون الجناح من ثلاث مراحل المرحلة الأولى تبدأ من خارج الجناح حيث يغطي واجهة المبنى مرايا تعكس السجادة الحمراء والتي تنعكس لتعرض علم سويسرا على المبنى، فيما يتم توفير للزوار مظلات لحمايتهم من الشمس أثناء انتظارهم لدخول الجناح.

ولأن ماركة رولكس من الصناعات التي تنشهر وتفخر سويسرا بها وضعت على مدخل الجناح ساعة حائط من ماركة رولكس.

ينتقل الزائر بعد ذلك إلى المرحلة الثانية حيث يخوض تجربة فريدة من نوعها بين أحضان الطبيعة عبر الدخول إلى طريق يتجه صعودا يلفه هالة كثيفة من الضباب كالتي على جبال سويسرا ليصل بعدها إلى قمة الطريق حيث يُعرض منظر بانورامي لجبال سويسرا الخلابة.

في المرحلة الثالثة سيكون الزوار مدعوين لاستكشاف الابتكارات والانجازات السويسرية عن طريق عرض أبرز وأنجح ابتكارات سويسرا، إذ أنها من الدول الأكثر ابتكارا.

ويُعرض في قسم الابتكارات نموذج لـ “سويس كيوب” أول قمر صناعي سويسري والذي صمم من قبل طلاب سويسريين من جامعة epfl عام 2009 وأرسل إلى الفضاء بنفس العام.

وسيشاهد الزائرون عرض فيديو لآلة فضائية صممت في سويسرا لإزالة نفايات ومخلفات الفضاء وإخراجها من مداراتها، بالإضافة إلى تجربة التقاط قطرات الماء من نوافير الابتكار التي تسلط الضوء على الابتكارات السويسرية المتميزة في مختلف المجالات.

وسيتسنى للزائرين تجربة كرم الضيافة السويسرية في مقهى سبرونغلي عبر تذوق مجموعة متنوعة من الشوكولاتة السويسرية وتناول مشروبات بمذاقات متعددة.

وتنتهي رحلة الجناح في منطقة الوادي المستوحاة من الطبيعة العربية، والتي يتوفر بها مقاعد جلوس مصنوعة من الخرسان المعاد تدويره والذي يبرز حرص سويسرا على تقديم أفضل الحلول لمستقبل مستدام.