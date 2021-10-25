دولتشي آند غابانا: الجمال يجمع الناس في إكسبو 2020

في احتفال بالجمال الإيطالي الأصيل، تنضم "دولتشي آند غابانا" إلى الجناح الإيطالي المشارك في إكسبو 2020 دبي تحت شعار "الجمال يجمع الناس".

ويقدم الجناح الإيطالي بتصميمه الشاعري الحالم وطابع القوة الواضح، سرداً تذكارياً عن المقاطعات الإيطالية، والكنوز الفنية، وروح المكان، والحرف الفنية، والتيارات الفنية المبدعة التي لطالما ميزت نسيج هذا البلد الساحر، وغيرها من المرادفات العديدة التي تتماشى مع التزام "دولتشي آند غابانا" بحماية التميز الإيطالي والترويج له حول العالم.

وفي إطار هذا الاحتفاء بالجمال، صممت "دولتشي آند غابانا" عملاً تركيبياً خاصاً يحتفي بالإرث الفني الإيطالي العريق ويقدم تجربة استثنائية للزوار.

ويجسد العمل هيكلً معمارياً من الطراز الباروك ّي ويستحضر الخصائص المعمارية لحدائق القرن الثامن في الجنوب الإيطالي، وينسجم مع حديقة الأزهار الزاهية للجناح الإيطالي في توليفة لونية مذهلة. وتكتسي أعمدة العمل المثّمنة والمقاعد الحجرية المصنوعة من الطوب بـ 1200 قطعة من البلط الخزفي المصنوع والمرسوم بحرفية عالية على أيدي امهر الحرفيين في صقلية. وتتزين قطع البلط بنقوش الأزهار وأغصان نبات الجهنمية وثمار الحمضيات ومناظر طبيعية ريفية.

وتضمنت مشاركة "دولتشي آند غابانا" في إكسبو2020 دبي، تصميم وحياكة الزي الرسمي لشباب الفريق التطوعي للجناح الإيطالي، والذي يضم 60 طالباً جامعياً من جامعات متفرقة في إيطاليا تتمثل مهمتهم بمرافقة الزوار على ارض المعرض.

ومن خلال مشاركتها في الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي، تتبنى "دولتشي آند غابانا" سرداً موحداً يضيء على الإرث الثقافي ويتطلع إلى المستقبل في الوقت ذاته، وهي مقاربة فريدة تمثل مكّوناً أساسياً للروح الإيطالية العريقة وتقوم على الاحتفاء بالمنتجات الإيطالية والبراعة اليدوية بوصفها وسيلة لصقل المواهب البشرية.