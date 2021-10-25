حمد بوعميم من إكسبو 2020: الاقتصاد الدائري ضرورة لتحفيز النمو المستدام

المصدر: دبي- بشار باغ

أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي من إكسبو 2020 دبي، أن الاقتصاد الدائري ضرورة لا بد منها لحماية البيئة وتحسين سلامة شبكة توزيع وإمداد المواد الخام، وتعزيز التنافسية ورعاية الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال بوعميم خلال مؤتمر "حوار دبي 2021: تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري" في إكسبو 2020 دبي، أن "الشركات التي تعتمد التصميم الذكي لعملياتها ستنجح في تعزيز عمر منتجاتها وتأسيس نظام إدارة نفايات ذات كفاءة عالية واستراتيجية إعادة تدوير فعالة مما يعزز سمعتها وجودة خدماتها".