رائدات أعمال يستعرضن مشاريع مؤثرة اجتماعياً في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

شاركت مجموعة من رائدات الأعمال تجاربهن الخاصة لتشجيع النساء على بدء أعمالهن الخاصة وتوجيه اهتمامهن نحو المشاريع ذات التأثير الاجتماعي الإيجابي، وذلك خلال حلقة نقاشية استضافها جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، في إطار التعاون بين ماستركارد (Mastercard) وشبكة فيميل فيوجن "Femal Fusion"،أكبر مجتمع لرائدات الأعمال في المنطقة.

وأكدت المتحدثات خلال الحلقة على أن الشغف والتصميم والإيمان بالنفس والتعاطف، يجب أن يشكل الأساس لأي مؤسسة أو شركة ناشئة.

وقالت سارة بيضون، مؤسسة العلامة التجارية حقائب سارة "Sarah’s bag" والتي ألهمت الجمهور بتجربتها التي قامت من خلالها بتدريب مجموعة من السجينات على الأعمال اليدوية كالتطريز والحياكة، لتشكل منهن فريق عملها الأول: "دفعني شغفي بالحقائب إلى البحث عن النساء اللواتي يرغبن في استخدام مهاراتهن لإنشاء قوة عاملة رائعة، واليوم هناك أكثر من 150 امرأة أصبحن يشكلن جزءًا من عملي، واستطعن تجاوز مشاكلهن الاقتصادية لأن طاقاتهن تم توجيهها بشكل خلاق ومبتكر".



وقالت مورين هول مؤسسة العلامة التجارية المختصة بتصميم ملابس السباحة المحتشمة "Coéga Sunwear": "أن تكون رائد أعمال يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا، ولكن بمجرد أن تحدد هدفك لا ينبغي الاستسلام أبدا، يجب التعلم من الأخطاء والقيام بخطوات جديدة".



أما إيوانا أنجيليداكي، الشريك المؤسس لـ "Instashop" متجر بقالة عبر الإنترنت، فسردت قصة الرحلة الصعبة التي خاضتها لإطلاق المتجر وقالت: "يجب البقاء في حالة تأهب وإدراك لكل جانب من جوانب العمل، إذا كنت تبحث عن مستثمرين فيجب على رواد الأعمال أولاً إجراء الكثير من الأبحاث واختيار المستثمرين الذين سيكونون أشبه بالأصدقاء وليس همهم الأرباح فقط".



وقالت إنجوزي ميغوا، نائب الرئيس الأول للشركات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "يجب على رائدات الأعمال تبني الاقتصاد الرقمي والمدفوعات الرقمية، يُظهر بحثنا أن 81٪ من رائدات الأعمال في المنطقة لديهن حضور رقمي لأعمالهن مقارنة بـ 68٪ لنظرائهن من الرجال وهذا تطور مشجع للغاية ".

جاءت هذه الحلقة النقاشية ضمن مجموعة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها جناح المرأة، وتركز على تبادل المعرفة والتواصل وتوجيه الشركات المملوكة للنساء، وذلك بهدف تمكينهن وتعليمهن وتنمية أعمالهن وإشراكهن في قطاع الاقتصاد الرقمي المتطور