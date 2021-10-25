التعايش السلمي ونبذ الحروب رسالة أوركسترا الشباب الإماراتية من إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

بعث أعضاء أوركسترا الشباب الإماراتية برسالة تدعو للتعايش السلمي ونبذ العنف والتعصب ووقف الصراعات والحروب في العالم، وأاعتبروا إكسبو 2020 دبي، منبراً فاعلاً للتواصل مع كافة ثقافات العالم، من أجل نشر قيم التسامح والمحبة بين البشر.



جاء ذلك في تصريحات صحافية لعدد من الأطفال المشاركين في أوركسترا الشباب الإماراتية، لفريق خدمات إكسبو الإخبارية، وذلك على هامش مشاركتهم في المعرض الفني، الذي نظمه جناح الأمم المتحدة مسا ء اليوم في قاعة الفرص، ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة.



يأتي المعرض في إطار جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تنسيق الجهود الدولية من أجل التغلب على التحديات العالمية مثل جائحة "كوفيد-19"، وتغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونبذ العنف والتطرف ومقاومة كل أشكال العنصرية والدعوة إلى التعايش السلمي بين البشر ومحاربة الفقر وتعزيز وحماية البيئة العالمية من المخاطر المحيطة بها.



واشتمل المعرض الذي حضره عدد من مسؤولي مكتب الأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية التي تم انتقائها من بين عدة آلاف من الصور من 130 دولة من كافة أنحاء العالم، عكست في مجملها مضامين هادفة حول الفقر والصراعات البشرية وأهداف التنمية المستدامة.



وأعرب الزوار عن اعجابهم الشديد بما تضمنه المعرض من صور ولوحات نقلت على أرض الواقع المعاناة الحقيقية للشعوب، وجهود المنظمات الدولية من أجل نشر السلام في ربوع العالم.

وقالت سارة شاتيلا، مسؤولة التواصل والحملات في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تواجدنا هنا اليوم لحضور احتفالية إكسبو 2020 دبي، بيوم الشرف الخاص بالأمم المتحدة بمناسبة ذكرى إنشائها الذي يُصادف الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام، وتشرفنا بحضور سعادة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي جاءت خصيصاً من الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء هذه المناسبة المهمة".



كما أكدت:" أن الحدث الدولي الضخم إكسبو2020 دبي، يُعد بالفعل فرصة أكثر من رائعة للأمم المتحدة من أجل تنظيم هذا المعرض الفني الكبير، الذي يضم قائمة من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية من قبل عدد كبير من الفنانين و المصورين المحترفين من 130 دولة من مختلف أنحاء العالم، لنقل صورة واقعية إلى زوار الحدث الدولي، وتعريفهم بالقضايا المصيرية التي تهتم بها الأمم المتحدة."



من جانبه قال مدير وقائد أوركسترا الشباب الإماراتية رياض قدسي:"تأسست أوركسترا الشباب الإماراتية عام 1994، ولها تاريخ حافل في المناسبات الوطنية والخيرية والانسانية محلياً و اقليمياً وعالمياً، وقد قمنا خلال عام 2004 بإنشاء مهرجان الإمارات الموسيقي للسلام، لاسيما أن الموسيقى هي لغة عالمية تجمع شعوب العالم، مؤكداً أن أوركسترا الشباب الإماراتية تضم نحو 60 عازفاً من مراحل عمرية مختلفة وهي تمثل التعايش السلمي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الموسيقى".



وكشف قدسي النقاب عن وجود خطة مستقبلية لإنشاء أوركسترا سيمفوني وطني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، لاحتضان الشباب و الأطفال الموهوبين في هذا الجانب، حيث تُكثف وزارة الثقافة و تنمية المعرفة جهودها للبحث عن العناصر الموهوبة من المواطنين في المجال الموسيقي، ليصبحوا نواة الأوركسترا السيمفوني الوطني في الدولة خلال الفترة المقبلة، داعياً أولياء الأمور من المواطنين إلى تشجيع أبنائهم على تعلم الموسيقى ليكونوا أعضاءً فاعلين في هذه الأوركسترا مستقبلاً".



وقال الطفل آراب دايال من دولة الهند وأحد أعضاء فريق أوركسترا الشباب الإماراتية" أتوجه برسالة إلى العالم عبر إكسبو 2020 دب،ي للإسراع في إحلال السلام بين مختلف دول العالم ونشر قيم المحبة و التسامح بين جميع البشر، و أتمنى أن يُدرس الآباء الموسيقى لأبناءهم لأنها طريق التعايش السلمي بين الأمم."



وقال زميله الطفل لينوس كياسن، من دولة اليابان: "أتمنى أن نكون قد نجحنا في إيصال رسالة مهمة إلى العالم عبر هذا المحفل الدولي الكبير، وهي أن يعم السلام و المحبة كافة أرجاء العالم من أجل رفاهية البشرية و نهضتها".

