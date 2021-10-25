1.5 مليون زيارة في 24 يوما لإكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يواصل إكسبو2020 دبي جذب الآلاف من الزوار من كل أنحاء العالم، حيث كشفت آخر الأرقام عن تسجيل ما يقرب عن 1.5 مليون زيارة للمعرض خلال 24 يوما.

وشكل الأطفال 25% من أعداد الزوار لموقع إكسبو دبي، منذ افتتاحه للجمهور في الأول من أكتوبر، بفضل الأنشطة المتنوعة المخصصة لهم من تدريبات رياضية وفعاليات ترفيهية على مدار اليوم، بما فيها تدريب الأطفال على أيدي عمالقة الكريكت "راجيستان رويالز" وجلسات تريب في كرة القدم تحت إشراف مدربين من نادي مانشستر سيتي، إضافة إلى المعالم الصديقة للطفل التي تنتشر في حديقة الفرسان وعشرات الأماكن.

كما استمر إكسبو دبي في اجتذاب المشاهدين عبر المنصات الرقمية ليرتفع عدد الزوار الافتراضيين إلى 10.8 ملايين زائر منذ الأول من أكتوبر مقارنة مع 9.3 ملايين زائر في الأسبوع الماضي.