إماراتيان يطوفان 192 دولة في 8 ساعات

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

استطاع الثنائي الإماراتي عبد الله حنبوص وضيف علي من فريق «use outdoors» زيارة جميع أجنحة الدول المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي» وعددها 192 دولة في 8 ساعات، وفقاً لجدول زمني محدد تضمّن الحصول على ختم كل دولة في نهاية الجولة، التي وصفها عبدالله حنبوص بالمغامرة المثيرة التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، كونها تهدف للترويج لجواز سفر إكسبو 2020 دبي وضمن أضخم تجمّع ثقافي في العالم.

وأكد المغامر الإماراتي عبد الله حنبوص لــ «البيان»: إن هذه المغامرة جاءت ضمن مبادرات «كاستم شو الإمارات» لدعم فعاليات إكسبو 2020 دبي، موجهاً الشكر إلى الكابتن عمر حسين العطار المدير التنفيذي لمعرض السيارات والدراجات المعدلة «كاستم شو» الحدث الأكبر في الشرق الأوسط، والذي منح المغامرين الكثير من الدعم والتشجيع إلى جانب وضع برنامج رياضي وغذائي مكثف لأكثر من شهرين من أجل إنجاز هذه المهمة الشاقة.

جهد

وواصل المغامر الإماراتي، بكثير من الجهد والتدريب تحت إشراف الكباتن ناصر بن طوق، مبارك بوعصيبة وعبيد العاصي بالإضافة إلى الالتزام بالخطة التي وضعها المستكشف والمغامر الإماراتي وقائد الفريق خليفة المزروعي ورؤيته في خط سير الرحلة من نقطة البداية إلى النهاية، استطعنا أن نقلل الفاصل الزمني بين الأجنحة بعد دراسة خارطة «إكسبو» التي تعتبر بوصلة الزوار، ومعلومات لمعرفة الفترة المتوقعة للوصول إلى الأجنحة، وأجنحة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية، وكذلك أجنحة الشركاء الرئيسيين.

تنظيم

وحول أهم الصعوبات التي واجهت الثنائي خلال زيارتهما لأجنحة الدول قال المغامر ضيف علي: التنظيم الجيد وتتبع بداية الرحلة وفقاً للخارطة منحنا توازناً مثالياً لاستكمال جوالتنا مشياً على الأقدام دون عوائق تذكر، وذلك بفضل تصميم المعرض الشديد التنظيم الذي يسهل فرص إيجاد مواقع الدول، وزيارتها في 720 دقيقة، وهو الوقت المرجح من نقطة الانطلاق، ولكن مع نهاية زيارتنا وجدنا أننا قلصنا الفارق الزمني المقدر إلى 500 دقيقة هو مدة المغامرة في المعرض على الرغم من الازدحام وصفوف الانتظار في بعض الأجنحة، وحاجاتنا المستمرة للتزود بالمياه خلال 6 ساعات ونصف الساعة.

تواصل

وفيما يتعلق بالهدف من القيام بهذه المغامرة، قال: بكل تأكيد المشاركة في الترويج لمعرض إكسبو، وهو تنظيم إماراتي يستحق التقدير والفخر، كونه يعزز جسور التواصل، ويفتح آفاقاً أكبر للتبادل التجاري والاستثماري بين مناطق العالم، كما أنه يساعد دول العالم على التعاون في رسم مسار المستقبل، وإيجاد حلول جماعية مستدامة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، انطلاقاً من التحديات الاقتصادية والصحية والمناخية والاجتماعية والثقافية، ومن خلال مغامرتنا امتلكنا فرصة ذهبية لتعزيز دورها وإبراز مكانتها من خلال مشاركتنا المتواضعة، ونأمل أن نلتقي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي للتوقيع على جوازات إكسبو التي حصدنا خلالها أختاماً من الدول المشاركة، معلنين بذلك نهاية هذه المغامرة الاستثنائية التي نعتز بها.