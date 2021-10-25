المصدر: دبي - البيان

بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، نظّم جناح مملكة إسبانيا ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورشة عمل تفاعلية تحت عنوان «التوازن بين الجنسين من منظور الرجل»، وذلك بمقر الجناح في معرض إكسبو 2020 دبي، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين وتشجيع الرجل للانخراط في المشاركة الفعّالة في تحقيقه عبر الحس بالمسؤولية المجتمعية، وأهمية التصدي لأي نوع من التمييز الذي قد تواجهه المرأة في العديد من المجتمعات.

انعقدت الورشة التفاعلية بقيادة خبراء الرابطة الإسبانية للرجل من أجل المساواة بين الجنسين (AHIGE) بمشاركة أكثر من 50 مشاركاً رجالاً ونساءً من المقيمين في دولة الإمارات، وركزت الورشة على أهمية زيادة الوعي بمنظور التوازن بين الجنسين، التنشئة الاجتماعية ودورها في ترسيخ مفاهيم المساواة والحقوق، بالإضافة إلى كيف يلعب الرجل والمرأة دوراً مهماً في تحقيق التوازن.

وحضرها كل من إينيغو دي بالاسيو سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات، عبد الله ناصر مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

تفاعل المجتمعات

ولفت إينيغو دي بالاسيو سفير إسبانيا لدى الدولة، إلى الدور الفعّال الذي تلعبه الدولتين باعتبارهما من أكبر المدافعين العالميين عن تمكين المرأة على جميع المستويات، مشيراً إلى ضرورة العمل على ترسيخ مبدأ المساواة في الطريقة التي تتفاعل بها المجتمعات بشكل يومي مع هذا المفهوم، والأهمية القصوى لإرساء ثقافة الحقوق المتساوية.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أهمية تعزيز الثقافة المجتمعية القائمة على دعم التوازن بين الجنسين وترسيخ وعي الرجل بأهمية مواجهة كل أشكال التمييز على أساس الجنس، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات رسّخت ممارسات تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين وإتاحة فرص متساوية لهما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وفي عمليات صنع القرار، ترجمة لتوجيهات القيادة بضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة للمرأة تمكنها من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وقال عبد الله لوتاه إن التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في الإمارات أصبحا نهجاً مستداماً في مختلف المجالات، ونموذجاً عالمياً يحتذى به، في ظل الدعم اللا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والعمل الدؤوب لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وأشارت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى أهمية العمل والتعاون مع الدول المشاركة كمملكة إسبانيا الصديقة على تعزيز التوازن بين الجنسين من خلال إكسبو ، مضيفة: «دولة الإمارات تؤمن بالشراكات وقد قطعت أشواطاً كبيرة في مجال التوازن بين الجنسين بفضل قيادتها الرشيدة التي آمنت بقدرة وأحقية المرأة في المشاركة ووفرت لها كل الدعم والمساندة».

وأكدت صالح أهمية توفر الوعي لدى الرجل والمرأة بالمزايا التي يحققها التوازن بين الجنسين باعتبارهما أفراداً وأعضاء فاعلين في المجتمعات، وقالت: «عندما يدافع كل من الرجل والمرأة بإيمان عن أهمية التوازن بين الجنسين يمكننا حينها فقط أن نصنع عالماً معتدلاً لا يكون فيه تمييز على أساس النوع الاجتماعي، لأن النجاح لا يتحقق إلا بالمشاركة والجهود المتكافئة لكل منهما ودولة الإمارات مثال ساطع لذلك النجاح».