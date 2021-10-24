مجلس حكماء المسلمين يشيد بالمشاركة المصرية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

أكد الدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن أبرز ما يميز معرض إكسبو 2020 دبي الاحتفاء بالقيم الإنسانية بما يشمله من صورة حضارية تتسابق الدول العارضة في الحدث العالمي الكبير لإبرازها واصفا الجناح المصري بأنه مصدر ملهم للمعرفة الإنسانية.

جاء ذلك خلال زيارة سلطان الرميثي يرافقه وفد من الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين.. جناح جمهورية مصر العربية في "إكسبو 2020 دبي" وكان في استقباله الدكتور أحمد مغاوري المفوض العام للمشاركة المصرية في إكسبو .

و أشاد الرميثي بتميز الجناح المصري في إكسبو دبي، موضحا أن المشاركة المصرية تعكس الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة وتعرض للعالم صورة مصغرة من النجاحات الكبيرة التي تتحقق على أرض الواقع و التي تمثل فرصا واعدة لمصر ومحطيها العربي، وتجعل منها وجهة سياحية واقتصادية رائدة.

و أهدى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين إلى الدكتور أحمد مغاوري، المفوض العام للجناح المصري نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مشيرا إلى حرص المجلس على تسليط الضوء على التجربة المصرية في التعايش و التسامح، والاستفادة منها في تعزيز قيم السلام والتعددية وقبول الآخر.