المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي ينطلق 7 ديسمبر في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: وام

تستضيف وزارة الثقافة والشباب نخبة من قادة الفكر والمُبدعين والمُبتكرين حول العالم في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي الذي يقام تحت شعار "ابداع متكامل: يصنع المستقبل " خلال الفترة من 7 - 9 ديسمبر المقبل في مركز دبي للمعارض - إكسبو 2020 وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الوزارة في "إكسبو 2020 دبي".

ويعد المؤتمر - الذي ينعقد حضورياً وافتراضياً - منصة للابتكار والإبداع تهدف إلى تبادل المعارف والأفكار والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإبداعي لا سيما في ظل الظروف التي فرضتها تداعيات أزمة " كوفيد-19 " فضلاً عن مناقشة الاتجاهات والحلول الجديدة التي تضمن مستقبلاً أكثر إبداعاً واستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز آفاق التعاون ودعم الجهود الهادفة إلى صياغة السياسات المستقبلية للاقتصاد الإبداعي بما يضمن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة ويسلط الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة كالتحول التكنولوجي ومستقبل الاستدامة الشمولية والتنوع وذلك بحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والعالمية المؤثرة مثل الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي و الشيخ سلطان سعود القاسمي ومعالي محمد خليفة المبارك والشيخة الزين الصباح والشيخة مي بنت محمد آل خليفة و جون هوكينز و خالد الشعفار والفنان الكاليغرافيتي إل سيد و ماريسا هندرسون و الكسيس ويتشوسكي.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب إن المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021 مؤشر على انطلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة على مؤشر التنافسية العالمية وتعكس رؤية القيادة الرشيدة لبناء مرحلة واعدة تتناسب مع استعداداتها لعام الخمسين تتضمن الاستفادة القصوى من كافة الطاقات والموارد.

وأضافت أنه تم تصميم هذا المؤتمر للمساهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لدعم وتمكين الشباب والثقافة الإبداع والاستثمار الأمثل بالكفاءات والمواهب حيث نبني اقتصادا أكثر تنوعا وشمولية تساهم فيه الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد الكلي وتعزز الناتج المحلي وإعداد الأجيال القادمة للعمل في عالم مستدام.

وقالت معاليها: "ترحب الإمارات العربية المتحدة بالمبتكرين والمبدعين من جميع أنحاء العالم. وقد وضعنا استراتيجية واضحة لتنظيم سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تشكيل مستقبل الاقتصاد الإبداعي بما يتواءم مع الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وإعطاء الأولوية للقطاعات الثقافية والإبداعية".

ويستقطب المؤتمر - الذي يشكل آخر فعاليات السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2021 - آلاف المشاركين من المهتمين ورواد الأعمال والشركات الناشئة ومراكز الإبداع العالمية والمؤسسات التعليمية ويحظى خلاله المشاركون بفرصة استعراض أعمالهم الإبداعية في المنصات أو المداخل الرئيسية وغيرها من المساحات المتوفرة لهم ووصولاً إلى منصات المؤتمر لطرح ما في جعبتهم من أفكار ومنتجات أمام نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.