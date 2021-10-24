الأمم المتحدة: إكسبو 2020 فرصة للتكاتف وإنهاء الفقر وتأمين السلام

المصدر: دبي- بشار باغ

أكدت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن إكسبو 2020 دبي فرصة للاتحاد والتكاتف من أجل انهاء الفقر وحماية الكوكب وتأمين السلام وتحسين حياة الجميع.

وقالت أمينة محمد، في تغريدة بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ 76 لتأسيسها: "أمامنا فرصة مؤثرة في إكسبو 2020 دبي للاتحاد والتكاتف من أجل انهاء الفقر وحماية الكوكب وتأمين السلام وتحسين حياة الجميع بكل مكان في هذا العصر الذي يتطلب إجراءات حاسمة"

ويتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام، إحياء لذكرى بدء تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945. وظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود بالتصديق على تلك الوثيقة التأسيسية.

وتتيح الأمم المتحدة الفرصة لتعزيز الخططا المشتركة وتأكيد الأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والتي أنارت لنا الطريق على مدى الـ 76 عاماً الماضية.