تعرف إلى فعاليات 24 و25 أكتوبر في إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن البرامج والأنشطة والفعاليات الكبرى ليومي الأحد والإثنين 24 و25 أكتوبر الجاري، وأبرزها:



اليوم الفخري للأمم المتحدة

- الحفل الرسمي، بحضور سعادة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، 10:15-11:00، ساحة الوصل



أوركسترا الإمارات السمفونية للناشئة

-عرض "موسيقى الحدائق"، 15:00-16:00، ساحة الوصل



المعرض الفني لأهداف التنمية المستدامة

-معرض خاص يضم أعمالا أصلية لفنانين من شتى دول العالم لإلهام العمل وفهم أهداف التنمية المستدامة، مركز الأمم المتحدة، منطقة الفرص



العالم الذي نريد:

-معرض للتصوير الفوتوغرافي يشمل أكثر من 50,000 صورة من أكثر من 130 دولة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 للأمم المتحدة، ساحة عالم الفرص – جناح الفرص



إعلان شراكة

-تستضيف ماستركارد فعالية لإطلاق شراكة تجمعها بـ "فيميل فيوجن"، أكبر مجتمع في الإمارات لسيدات الأعمال، ورائدات الأعمال، والنساء اللاتي يتطلعن إلى تأسيس شركاتهن الخاصة، 10:30-12:30، جناح المرأة



الدورة الخامسة لمؤتمر المجتمع العالمي للتقنيات والابتكارات المستدامة السنوي في دبي

- مؤتمر يركز على تعزيز الحلول التقنية المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2 أ الجنوب، وجناح بلجيكا



ماذا سنرتدي في المستقبل؟

-الساعة 10:00-18:00، جناح المملكة المتحدة



اليوم الوطني لاستقلال زامبيا

-فعاليات مستمرة بين الساعة 10:00-14:00 في جناح زامبيا



النسخة الرابعة من قمة أقدر العالمية

-24-30 أكتوبر 2021



-إجراء مناقشات مهمة مع القادة، وصُنّاع القرار، والخبراء، والمتخصصين والشركات الرائدة من جميع أنحاء العالم الذين يجتمعون معا لمناقشة القضايا الحاسمة ذات الأهمية الدولية والمساعدة في تمكين المجتمعات لصنع عالم يسوده الأمن والتسامح والسلام والتعايش

-الساعة 11:00-21:45، مركز دبي للمعارض، القاعة 1 A جنوب والقاعة 1 C جنوب



تينكارا كوفاتش

-أداء للموسيقية وعازفة الفلوت السلوفانية

- الساعة ،18:00 الجناح السلوفيني



روزاريو لا تريمنديتا

-حفل موسيقي للمرشح للحصول على جائزتي غرامي اللاتينية مرتين

-الساعة 20:00، مسرح دبي ميلينيوم



إزاحة الستار عن بطاريق ماجلان

-تدشين فن الشوارع احتفالا بالذكرى الخمسمئة للطواف العالمي الأول

-الساعة 17:30، جناح البرتغال



الفعاليات المقبلة

25 أكتوبر



اليوم الوطني لجزر الملديف

-مراسم رفع العلم، الساعة 10:15، ساحة الوصل



السلسلة الخارجية | الفتيات والترميز

-حلقة نقاشية بشأن سُبل سدّ الفجوة بين الجنسين في مجال التقنية وزيادة عدد الفتيات والنساء في مجال الترميز، والاحتفال بقصص النجاح خارج نيجيريا

-من الساعة 14:00 – 16:00، جناح المرأة



التجربة الفلمنكية

-مزيج من الرقص المعاصر، والعروض عالية التقنية، إضافة إلى مزيج فريد من نوعه بين الموسيقى العربية والفلمنكية

-الساعة 20:00، مسرح دبي ميلينيوم



أسبوع السياحة في كازاخستان

- يشمل اجتماعات بين مؤسسات الأعمال، وعرض الأزياء، وعرض موسيقي لـ"سازجين سازي"

-الساعة 09:00، جناح كازاخستان



النسخة الرابعة من قمة أقدر العالمية

- اليوم الثاني من الفعالية الفريدة لجمع كبار الأكاديميين، والباحثين، والعلماء، والمعلمين، والقادة، وخبراء الصناعة، والشركات العالمية، لمشاركة القضايا الحاسمة ذات الأهمية الدولية ومناقشتها.

-الساعة 07:00 – إلى الساعة 00:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1 A جنوب