"هارلم غلوبتروترز" يستعرض مهاراته في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

يستعد فريق كرة السلة الاستعراضي الأمريكي "هارلم غلوبتروترز" لأن يلهب حماس الجماهير بمهاراته الفذة في كرة السلة لدى مروره بإكسبو 2020 دبي، لخوض مباراتين يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، ضمن جولته بعنوان "سبريد غيم".



ستقام المباراتان المفعمتان بالحيوية في الملعب متعدد الأغراض ضمن مركز إكسبو للرياضة واللياقة البدنية، حيث سيستمتع الجمهور بمراقبة الأداء الاستعراضي المبهر.



ويشارك فريق هارلم غلوبتروترز، بالتعاون مع جناح الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموعة من الأنشطة، تتضمن العمل مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي للمساهمة في إطلاق تحدي دبي للياقة في إكسبو 2020 دبي؛ وعروض وجلسات توقيع للاعبين؛ وعرض بعنوان "موسيقى في الحدائق"؛ وجلسة لأداء حيل كرة السلة وتعليمها؛ وفعاليات متعددة برفقة اللاعبين الصغار وأصحاب الهمم؛ إضافة لعرض هارلم غلوبتروترز الشهير.



وقبل قدومه إلى دبي، قال فريق هارلم غلوبتروترز: "نتوق لإحضار علامتنا الخاصة في مجال الترفيه العائلي إلى موقع إكسبو 2020 دبي، كرة السلة لعبة قادرة على توحيد الناس سواء كانوا لاعبين أو مشجعين، وهو ما يتماشى مع تركيز إكسبو 2020 على الانفتاح والتواصل وتوفير الفرص للجميع وهي القيم التي يركز عليها فريق هارلم غلوبتروترز. ستطلق كلتا المباراتين العنان لخيال جميع المتفرجين - ونحن متحمسون بشكل خاص لرسم الابتسامة على وجوه معجبينا الصغار ".



لهارلم غلوبتروترز، العلامة الاستثنائية الأمريكية، قصة تضاهي في جاذبيتها مهارات أعضاء الفريق في الملعب. فمن ظلمة المناطق النائية في سنوات الكساد العظيم، شق الفريق طريقه ليصبح أفضل فريق كرة سلة في أمريكا، ومع أوائل خمسينيات القرن الماضي، تحول إلى واحدة من أكثر العلامات الرياضية شعبية في العالم.



ناضل الفريق كثيراً ضد العنصرية والفصل العنصري، وانتشل نفسه من حافة الإفلاس في أوائل التسعينيات، حيث أعيد إحياؤه تحت قيادة اللاعب السابق - ورئيس مجلس الإدارة والمالك الحالي ماني جاكسون. واليوم، يواصل أعضاء فريق "هارلم غلوبتروترز" تعزيز شعبية كرة السلة في جميع أنحاء العالم بحيلهم ومراوغاتهم المدهشة وحركاتهم المبهرة.



يعمل البرنامج الرياضي الشامل في إكسبو 2020 دبي على تسخير القدرة الفريدة للرياضة للجمع بين الناس على مدار 182 يوما من الأنشطة الحافلة بالحركة وتعزيز المهارات، والتجارب المتنوعة التي ستترك أثرا دائما على جميع المشاركين.

