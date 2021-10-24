الاتحاد الأوروبي يحتفي باليوم الفخري في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

احتفل الاتحاد الأوروبي بيومه الفخري في إكسبو 2020 دبي، بحضور مارغاريتيس سكيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وعدد من كبار الشخصيات على المستويين المحلي والدولي.

وشمل الاحتفال عروضاً موسيقية راقية لأعلام الموسيقى العالمية، مثل فيفالدي وباخ وباغانيني وشوبرت وبيتهوفن، بالإضافة إلى منتدى أعمال بالشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش السياسات التي من شأنها أن تسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19 والفرص المتاحة أمام حكومات الاتحاد ودول مجلس التعاون.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب المُفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي، على هامش الاحتفال: "إن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي راسخة منذ إنشاء سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل عام 1976، انطلاقاً من أهداف سياسية واقتصادية مشتركة. ونعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً استراتيجياً للنمو في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحد أكبر تكتلات التجارة الرئيسية لدى دولة الإمارات، حيث وصل حجم تداول البضائع مع دول الاتحاد إلى 50 مليار يورو".



وأردفف: "يسعدنا أن نرى التزام الاتحاد الأوروبي بإكسبو 2020 دبي، منذ انطلاقه في الأول من أكتوبر، ونحن نتطلع إلى برامج وفعاليات الاتحاد الأوروبي عل مدى أشهر الحدث الدولي الستة، والتي تركز على المجالات ذات اهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي، ومن بينها الاتفاق الأخضر الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز البحث والابتكار كمحرك رئيسي نحو تحقيق الحياد المناخي".



وألقى مارغاريتيس سكيناس الكلمة الافتتاحية لمنتدى الأعمال، وهو الخامس ضمن سلسلة من منتديات الأعمال التي المخصصة للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف التعريف بخطوات وإجراءات التعافي الاقتصادي واستشراف فرص الأعمال والتجارة بينهما.



وقال مارغاريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في وقت لاحق مساء أمس: "نحن مسرورون بأن يكون لدى كافة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وجوداً قوياً ومؤثراً في إكسبو 2020 دبي، عبر أجنحة تمتاز بالديناميكية، والتي قمت بزيارة معظمها خلال اليوم، والتي تعبر عن آمالنا في استعادة أوضاعنا الطبيعية قبل الجائحة."



وأضاف: "عبر تنظيمها لهذا الحدث المميز إكسبو 2020 دبي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قد منحت العالم أجمع منصة رائعة، لذا فإن حضوري اليوم للمشاركة في اليوم الفخري للاتحاد الأوروبي، هو تثمين لما تعنيه هذه المنصة لنا، أولا لدعم الفريق الأوروبي، لأننا نشكل فريقا، وأيضا لإيصال رسالة إلى قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة هنا من دبي، لدولة الإمارات ككل ولدول الخليج العربي مفادها بأن لدينا العديد من التحديات المشتركة، ونحن جاهزون لمواجهتها معا."



شمل الاحتفال مجموعة أخرى من الفعاليات في أجنحة مختلفة، حيث أقام جناح النمسا معرضا بعنوان "الاتحاد الأوروبي - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: شراكة مبنية على الاحترام"، يحتفي بالتعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من منظور إليزابيتا لاتانزيو إيلي، سفيرة المنظمة للنوايا الحسنة، وبحضور فولفغانغ سوبوتكا، رئيس المجلس الوطني النمساوي.



واستضاف الجناح السويدي جلسة نقاش بعنوان "الانتقال من الاستجابة لأزمة المناخ إلى إدارة المخاطر: تقنيات جديدة للعمل الإنساني الاستباقي". وعُزفت مقطوعات موسيقية في أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي بهذه المناسبة. أيضا، نظم جناح البرتغال أمسية موسيقية مع عازفة الجيتار الشهيرة لويزا أمارو ، واستضاف جناح رومانيا جلسة حية للموسيقى الكلاسيكية تحت شعار "متحدون من خلال الموسيقى الكلاسيكية".



وعُقدت ندوة "غلوبال هارمونيز" على مدرج تيرّا، تناولت الموسيقى والفنون والتعاضد، بمشاركة مارغريتيس شيناس والعديد من الأسماء البارزة في عالم الموسيقى الأوروبية.



وتمثل الأيام الفخرية والوطنية في إكسبو 2020 دبي، مناسبات للاحتفال بالمشاركين في الحدث الدولي وتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم. وتضم كل منها مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يتبعها إلقاء كلمات وعروض ثقافية، ويدعو اكسبو 2020 دبي جميع زواره من أنحاء العالم للمشاركة في صنع عالم جديد عبر احتفال مدته ستة أشهر بالإبداع والابتكار والتقدم والثقافة البشرية.