قطع "فابرجيه" نادرة بالجناح الروسي في إكسبو2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

أتحف الجناح الروسي المشارك في إكسبو2020 دبي، زواره بعرض 30 قطعة نفيسة من مجموعة مجوهرات "فابرجيه" المملوكة لهاري وولف، والتي تعد من أجمل روائع الدار، وتمثل جزءاً من مجموعة أكبر من التصاميم المذهلة التي يمتلكها وولف، والتي كانت دار كريستيز للمزادات قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها على عرضها للبيع في مقرها في العاصمة البريطانية لندن يوم 29 نوفمبر 2021، خلال موسم مبيعات الخريف الروسي الفني.



وجمع وولف هذه المجموعة بشكل شخصي، على مدار فترة تقارب 50 عاماً، منذ سبعينيات القرن المنصرم وحتى عام 2019، وتتميز جميع القطع المعروضة بجماليات ودقة التصاميم والحرفية العالية في صناعتها، وتتكون المجموعة الرائعة من أربع تشكيلات رئيسية، منها تشكيلة الحيوانات الصلبة، وتشكيلة الأعمال الفنية المستوحاة من الفن الياباني، وتشكيلة تحاكي التصاميم الروسية، وتشكل الحيوانات الصلبة واحدة من أكثر التصاميم غرابة وإثارة للدهشة، إذ تم تصميمها على شكل مخلوقات ضئيلة الحجم، وتعد من الأعمال الفنية النادرة في عالم المجوهرات.



وقال ألكسيس دي تيزنهاوس، رئيس القسم الدولي في دار كريستيز للمزادات: "لقد أدى ذوق هاري وولف الذي لا تشوبه شائبة ورؤيته المميزة وسعيه نحو الكمال، إلى إنشاء واحدة من أكثر المجموعات الشخصية شهرة في العالم، والتي كانت نقطة مرجعية مطلقة لجميع خبراء ومحبي فابرجيه، وإنه لشرف عظيم لدار كريستيز أن تقدم عدداً من قطع هذه المجموعة هنا في إكسبو2020 دبي، قبل بيعها في لندن، ويوفر هذا العرض فرصة نادرة لأي جامع تحف، للحصول على بعض من أفضل القطع من فابرجيه".