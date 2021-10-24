العرض الأول لـ"أوبرا الوصل" 16 ديسمبر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

تنطلق "أوبرا الوصل" في إكسبو 2020 دبي، خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل، فيما تتوافر التذاكر للبيع مباشرة من دبي أوبرا، التي تستضيف العروض على مسرحها الرئيس الذي يتسع لأكثر من 2000 شخص.

وتمثل أوبرا الوصل إنجازاً ثقافياً بارزاً للحدث الدولي، يحتفي بتاريخ دولة الإمارات الممتد لآلاف السنين وإنجازاتها حتى يومنها هذا وطموحها للمستقبل؛ وهي ثمرة تعاون مع أوبرا ويلز الوطنية.

ويقدم العرض أكثر من 100 فنان وموسيقي، بالإضافة إلى فريق الإنتاج الذي يضم 70 محترفاً موسيقياً، لجمع أفضل المواهب الأوبرالية العالمية، احتفالا بشعار إكسبو 2020 الرئيسي "تواصل العقول وصُنع المستقبل".

وألّف أوبرا الوصل الموسيقي محمد فيروز، وشاركت في تأليفها وكتابتها مها قرقاش، وهي من إخراج السير ديفيد باونتني وبقيادة جاستن براون.

ويعبر "الوصل"، وهو الاسم القديم لإمارة دبي، عن التعاون الدولي، حيث تظهر أوبرا الوصل أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستدامة، أحد الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي.

وأكد نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب المُفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي: أن "إكسبو 2020 دبي، سيقدم أوبرا متميزة تدعم المشهد الفني المزدهر في دولة الإمارات، وتجسد أيضا قيم بلادنا في التسامح والتعاون، فضلا عن إحساسنا العالمي بالمسؤولية تجاه بعضنا ونحو كوكبنا".

وقال محمد فيروز، مؤلف أوبرا الوصل: "احتفالاً برؤية إكسبو 2020 للتعاون، تجمع أوبرا الوصل شخصيات من خلفيات فنية متنوعة لصياغة شكل فني واحد – وليس هناك شيئاً عالمياً أكثر من الأوبرا والمسرح. وإذا كان الناس يستطيعون الضحك والبكاء معاً، فإن كل شيء بينهم ممكن".

وأوضح السير ديفيد باونتني، مخرج أوبرا الوصل: "تبدأ قصة الوصل في الصحراء؛ وقد ابتكرنا طريقة فريدة إلى حد ما لتجسيد هذه الصحراء بأسلوب مجازي. في الفصل الأوسط نحن في الحاضر، حيث نُشير بقوة إلى إنشاء برج خليفة، وننتقل إلى المستقبل في الفصل الأخير، حيث نصبح في عالم خيالي صِرف يستكشف ما قد يكون في المستقبل أو قد لا يكون، وهو الأمر الذي سيحدده ما إذا قدمنا التزاما تجاه المستقبل المستدام".

وسيتم تأدية أوبرا الوصل بالإنجليزية، ويستمر العرض لمدة 90 دقيقة، بما في ذلك استراحة واحدة فقطن، وتبدأ قيمة التذاكر من 300 درهم وستكون متوفرة عبر الموقع الإلكتروني لأوبرا دبي.

